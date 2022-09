Světla reflektorů mu nevoní. Drahý Viking opět selhal v sledovaném duelu

V NFL jako starter odehrál 122 zápasů. Vyhrál jich 60, prohrál 60 a dva duely skončily remízou. Vyrovnanější bilanci výher a proher v NFL nenajdete. Ve své kariéře hrál v týmech jako Washington a Minnesota. Ani v jednom případě ale nedokázal překročit hranici průměrnosti. Přitom finančně je ohodnocen jako elitní hráč ligy.

S ročním platem 31,4 milionu dolarů je v letošní sezoně třetím nejlépe vydělávajícím quarterbackem NFL. Daleko před hvězdami jako Aaron Rodgers, Tom Brady, Lamar Jackson či Matt Stafford, poslední vítěz Super Bowlu.

Když se podíváte na jeho statistiky, tak se to dá pochopit. 33 naházených touchdownů a pouze sedm interceptionů ho řadí mezi hvězdy v NFL. Podobná čísla má po většinu své kariéry. K vítězným sezonám to ale nevede. A odborníci z NFL si z Cousinse kvůli tomu často střílí.

„Je to mistr ve sběru statistik v rozhodnutých zápasech. Když jde o vyrovnaný a hodně sledovaný duel, tak selže. Nedá se na něj spolehnout. Jeho celoživotní čísla proher a výher vypovídají o tom, jak kvalitní quarterback opravdu je,“ nešetří čtyřiatřicetiletého quarterbacka komentátor ESPN Rick Eisen.

Nutno mu dát za pravdu, zvlášť při pohledu na Cousinsovy výsledky v zápasech v „prime time“, tedy v těch nejsledovanějších v USA.

Když jeho Vikings hrají v odpoledním čase, tak „Kapitán Kirk“ nezklame a často zaskočí i favorita. Podobně jako v prvním kole letošní sezony doma proti rivalům z Green Bay, kdy ofenziva domácích ničila Packers a Cousins si připsal skvělý vstup do sezony.

Strach z velkého zápasu

Jako den a noc ale vypadal zápas z pondělí na úterý v hlavním čase v rámci Monday Night Football. Proti Eagles zkušený quarterback odehrál katastrofální zápas. Třemi interceptiony nabídl snadné vítězství Eagles 24:7. V poločase bylo utkání rozhodnuto.

Přitom zápas mezi Eagles a Vikings měl nabídnout vyrovnanou bitvu do poslední minuty. Oba kádry jsou srovnatelné. Zatímco mladý Jalen Hurts od začátku skvěle diktoval ofenzivu Eagles, Cousins při velmi sledovaném zápase selhal a podtrhl tak své statistiky v Monday Night Football v kariéře na 2-10. Pouhé dvě výhry z 12 pokusů, kdy zápas probíhal v hlavním vysílacím čase.

Quarterback Kirk Cousins v dresu Minnesota Vikings

„Není to náhoda. Velikost situace ho svazuje. Vždy máte od Vikings obrovské očekávání, a pak dojde k ofenzivnímu selhání. Kolikrát už jsme tenhle obrázek u Cousinse viděli? Dobré statistiky vám zajistí štědrý plat, nakonec ale záleží na výhrách a bez nich těžko bude patřit mezi elitní,“ konstatuje bývalý legendární quarterback Kurt Warner.

I proto za deset let v NFL vyhrál Cousins pouze jediný zápas play off. Zlomí to kritizovaný quarterback letos?