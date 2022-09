Šance na obhajobu Super Bowlu? Poslední tanec Bradyho či Rodgerse?

Vyhrát dvakrát za sebou Super Bowl se podařilo naposledy New England Patriots v letech 2004 a 2005. Od té doby nikomu. Už pohled na tuhle historickou statistiku by mohl snadno Rams vyřadit ze hry. Snazší cesta skrz slabší NFC by klubu z Los Angeles k případné obhajobě mohla pomoci.

O to víc, když se podíváte na soupisku týmu kouče Seana McVaye. Všichni klíčoví hráči jsou zpět: Aaron Donald, Matthew Stafford, Cooper Kupp i Jalen Ramsey. Chybí pouze další wide receiver Odell Beckham Jr., který rehabilituje po těžké operaci kolena. Rams však přivedli z Chicaga Allana Robinsona, borce podobných kvalit.

„Z pohledu hvězd ten tým vůbec nic neztratil. Klíčoví hráči jsou na vrcholu sil, zkušenější o velký úspěch z minulého ročníku. Není pochyb, že by měli být největším favoritem v NFC West a v celé konferenci NFC,“ domnívá se analytik Louis Riddick.

Právě divize NFC West skrývá možná největší překážku pro Rams. San Francisco 49ers, kterým v loňské sezoně chybělo opravdu málo, aby Rams zastavili na cestě do Super Bowlu, vypadají velmi dobře. S Arizona Cardinals s draze zaplaceným Kylerem Murrayem se taky musí počítat. Kombinace rychlosti a hbitosti dělá obranám soupeře velký problém. V poslední dekádě silní Seattle Seahawks se po výměně quarterbacka Russella Wilsona nachází v přestavbě a neměli by být pro ostatní týmy v divizi velkým problémem.

Kdo je tedy největším vyzyvatelem obhájců Super Bowlu?

Poslední ročník české Snapbacks ligy amerického fotbalu skončil v polovině července vítězstvím Prague Lions nad Vysočina Gladiators ve vyrovnaném Fortuna Czech Bowlu XXIX. Od září se rozjela ženská liga i juniorská liga amerického fotbalu. Národní tým mužů pak v rámci mistrovství Evropy odehraje ve druhé polovině října zápasy proti Finsku a Dánsku.

Kromě zmiňovaných 49ers lze mezi silné týmy konference NFC zařadit Green Bay Packers a Tampa Bay Buccaneers. Jedny táhne trojnásobný nejužitečnější hráč sezony Aaron Rodgers, u Bucs vládne i v 45 letech legenda NFL Tom Brady.

Oba ale přišli o své parťáky v útoku. V Green Bay oplakávali fanoušci výměnu Davanteho Adamse do Raiders, v Tampě naopak ukončili kariéru Bradyho parťák Rob Gronkowski i hlavní kouč Bruce Arians. O konci uvažoval také samotný Brady, dokonce ho ohlásil, nakonec se však po pár týdnech vrátil na poslední cestu za možným Super Bowlem. Podaří se mu to?

Nesmí se zapomenout ani na Philadelphia Eagles, kteří podle mnohých expertů posílili ze všech týmu NFL nejlépe. Wide receiver A. J. Brown bude obrovskou pomocí pro ofenzivu Eagles. Ti navíc skvěle draftovali hráče do obrany, a ta tak vypadá zase o kus lépe než v předešlé sezoně.

NFC se zdá velmi otevřená a třeba dojde k překvapení v podobě úspěšné sezony Vikings, Saints nebo dokonce v play off se často trápících Cowboys.