Zeman by na OH pustil Rusy. Nepřekvapil, ztratil náš respekt, reagují sportovci

„Jsem starý člověk a zažil jsem případ, kdy byla nejprve západními státy bojkotována olympiáda v Moskvě a následně komunistickými státy hry v Los Angeles. Na základě těchto zkušeností pokládám takový bojkot za – jemně řečeno – velmi nerozumný,“ uvedl Zeman.

Zdůraznil přitom také známé Coubertinovo heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

„Jestliže je vám účast odepřena – ať už bojkotem, nebo vyloučením – tak výsledek je naprosto tentýž,“ prohlásil exprezident.

Redakce iDNES.cz požádala zástupce českého sportovního prostředí o názor na Zemanovo vyjádření.

Hašek: Nikoho to nemůže překvapit

Dlouhodobě je velkým kritikem možné účasti Rusů na mezinárodní scéně. Nedávno se mimo jiné ohradil proti počínání MOV, hokejové NHL či tenisovým organizacím ATP a WTA, které účast Rusů a Bělorusů bez státních symbolů povolují.

A odlišný názor nemá někdejší hokejový gólman Dominik Hašek ani na slova bývalého prezidenta.

„Pan Zeman byl po celou dobu ve svém úřadě velkým podporovatelem ruské agresivní politiky a nikoho nemůže překvapit, že v tom pokračuje i nyní,“ uvedl Hašek. „Lidské životy byly a jsou pro něj až na druhém místě. Jako řadový občan má právo vyjádřit svůj názor, pokud tím nevyzývá k násilí. To je však vše.“

Svůj postoj nemění ani Jiří Hamza, viceprezident Mezinárodní biatlonové unie IBU a zároveň další vytrvalý kritik ruského sportovního návratu.

„Nemáme co řešit a měnit na našem postoji. Nesouhlasíme ani s doporučením MOV vrátit Rusy do soutěží pod neutrální vlajkou. Měli by zůstat vyloučení, dokud neopustí Ukrajinu,“ prohlásil.

Zeman se v rozhovoru pro MF DNES rovněž vyjádřil ke kauze kolem Davida Svobody, který v televizním rozhovoru mluvil ve shodě s návratem Rusů a Bělorusů.

Za slova se olympijský vítěz pětiboje z Londýna 2012 ocitl pod velkou kritikou. Coby člena Dukly ho pokárala i ministryně obrany Jana Černochová a vyzvala ho, aby se jel podívat do Libavé na výcvik ukrajinských vojáků.

Svoboda se později omluvil. Řekl, že některá jeho vyjádření vyzněla jinak, než chtěl.

„Když olympijský vítěz vyjádří svůj názor, tak tento názor má objektivně vyšší váhu, protože to je názor člověka, který v životě něco dokázal,“ řekl k tomu Zeman. „Je-li kritizován těmi, kdo v životě nic nedokázali, pak za touto kritikou může být čiročirá lidská závist, což je jedna z nejodpornějších vlastností. A pokud se pan Svoboda podívá do Libavé, určitě mu to neuškodí.“

Ke slovům exprezidenta se Svoboda nyní nevyjádřil.

„Jako voják z povolání se bohužel nemohu k této věci nijak vyjadřovat. Děkuji za pochopení,“ napsal redakci iDNES.cz.

Komunikace MOV? Alibismus

Kanoista Lukáš Rohan s dřívějším vyjádřením Svobody sice nesouhlasí, ale nelíbily se mu ani reakce pětibojařových kritiků. „Odezva vůči němu byla taky přehnaná, urážky byly přes čáru. Jiný názor můžete zkritizovat, ale musíte o něm něco vědět, musí to dávat smysl.“

Zároveň nevidí žádné důvody, proč by se mělo původní rozhodnutí MOV měnit, pokud stále trvá válka na Ukrajině. „Jednal bych maximálně o nějakých výjimkách, které by byly jasně dané a musí to být opravdu lidé, kteří s tím režimem nemají absolutně nic společného,“ řekl stříbrný muž z Tokia.

„Mrzí mě celá komunikace MOV, je to alibismus, snaží se nic neříkat, ale špiní olympijskou myšlenku,“ zlobí se Rohan.

„Jsou důležitější věci, olympiáda je krásná věc, ale válka na Ukrajině je mnohem důležitější, ovlivňuje životy tisíců lidí. Proto by Rusové a Bělorusové neměli mít možnost zúčastnit se,“ dodává.

Samotný názor Zemana pro něj velkou váhu nemá: „Můj respekt pan prezident dávno ztratil.“ Přesto si myslí, že nemůže být opomíjen. „Byl dvakrát zvolen prezidentem v přímé volbě. Je tady spousta lidí, kteří ho volili a s jeho názorem souzní, jsou jeho obdivovateli, takže budou souhlasit s čímkoliv, co řekne.“

Zdrženlivěji se k bývalému prezidentovi staví další stříbrný medailista z OH Vavřinec Hradilek. „Nechce se mi příliš reagovat na pana Zemana, protože mě tyto jeho názory nijak nepřekvapují a v současné chvíli už vůbec nezajímají, za což jsem rád.“

I on má však jasno.

„Budu strašně zklamaný, pokud se jakýmkoliv způsobem ruští sportovci na olympiádu dostanou, protože sport je v Rusku i dalších autoritářských režimech propaganda,“ upozorňuje. „Je strašně těžké přistoupit na to, že reprezentanti státu, který terorizuje civilní obyvatelstvo a páchá na Ukrajině neskutečná zvěrstva, by se třeba i pod bílou neutrální vlajkou měli zúčastnit sportovních soubojů.“

Vavřinec Hradilek v nominačním závodu vodních slalomářů.

Podle Hradilka sice Olympijská charta hovoří proti diskriminaci, ale zároveň v preambuli uvádí výrazy jako důstojnost, lidskost a mír. „Což Rusko rozhodně nepředstavuje, ani když se skryje za sport,“ prohlásil.

Je to širší problematika, říká Kulhavý

Situaci pochopitelně sleduje i Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz cross-country z Londýna 2012 a druhý muž z Ria 2016.

„Myslím si, že vyjádření – ať už šťastných, nebo nešťastných – byla na toho téma spousta,“ říká. „Já se spíš kloním k tomu, že by startovat neměli. Na druhou stranu jsou ale i ruští sportovci, kteří dlouhodobě žijí v Evropě a s Ruskem mají třeba společného jen to, že se v něm narodili. Těm by starty možná být umožněné mohly, všichni se nedají házet do jednoho pytle.“

Zároveň upozorňuje, že i v tomto případě jde o velmi složité rozhodnutí.

„Válka pořád probíhá, navíc jsem nikdy nebyl příznivcem dopingu a podobných skandálů, s kterými jsou ruští sportovci často spojováni. Je to zkrátka širší problematika. Má dvě roviny, jednu sportovní a druhou politickou,“ dodal.

Zato biatlonista Michal Krčmář dokáže přesně popsat nepříjemné situace, které by návrat Rusů a Bělorusů způsobil.

„Nedovedu si představit, že se potká ruský sportovec – třeba ten, který vystupoval na veřejných akcích vedle Putina se Z na prsou a podporoval agresi – třeba s ukrajinským biatlonistou Cymbalem, který x nocí spal ve sklepě s tříměsíčním dítětem na hrudi. Úplně mě z toho mrazí, když jsem tu fotku viděl,“ popsal.

A připomněl, že většina společnosti byla před rokem pro vyřazení Ruska: „Situace se nezměnila, je furt stejná, furt se válčí, umírají zbytečně lidi. Nevím, proč bychom měli najednou měnit názor, protože nějaká doba uplynula.“