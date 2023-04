Hašek: Do dvou let chci do politiky, senátoři mě zákonem o Rusku zklamali

„Během roku či dvou bych se do politiky chtěl dostat, ale uvidíme, jaké budou možnosti,“ nastínil Hašek. V průběhu příštích dvou let se v Česku uskuteční volby do třetiny Senátu, europarlamentu, krajských zastupitelstev i do Sněmovny. Možností je tedy řada.

O zlatého medailistu z Nagana je patrně mezi stranami zájem. „Mluvím s lidmi, kteří jsou politicky angažovaní na nejvyšších místech. Ale v tuto chvíli to cítím tak, že bych chtěl do politiky spíše jako nezávislý,“ vysvětlil Hašek. V rozhovoru mluví také o svém návrhu zákona, který by zakazoval českým občanům práci v Rusku, i o tom, proč už nesleduje zápasy NHL.