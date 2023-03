Může to být mýlka. Svoboda je jako slon v porcelánu. V Kremlu mají radost

Olympijský vítěz v moderním pětiboji z roku 2012 ve středu na ČT24 s úsměvem na rtech podpořil návrat Rusů na sportovní scénu a relativizoval ruskou agresi na Ukrajině (“bůhví, jak to je“).

Když mu moderátorka připomněla rezoluci OSN, kde tuto agresi 141 zemí odsoudilo a jen sedm včetně Ruska posvětilo, reagoval: „To může být klidně mýlka.“

Za takové vystoupení mu musí v Kremlu tleskat. A nebylo by vůbec divu, kdyby ho rychle přebraly ruské propagandistické kanály.

Ve čtvrtek se Svoboda za některé své výroky na Facebooku omluvil, když tvrdil, že není obhájcem MOV ani Rusů, ale jde mu „o obranu nevinných sportovců a o to, aby politika do sportu co nejmíň zasahovala“.

Jenže ona je s ním právě v Rusku propojená pupeční šňůrou.

Svoboda se také hájil, že některá jeho vyjádření vyzněla nešťastně a vyvolala mylný dojem. Pak si posteskl, že neměl den. Že se do pozice ďáblova advokáta ruských sportovců dostal svojí nemotorností v rozhovoru. Že jeho vystoupení bylo nešťastné, jak sdělil i předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi.

Později v rozhovoru pro Seznam Zprávy dokonce uvedl, že se nechal vlákat (moderátorkou ČT) do pasti. Ale když byl opětovně dotázán, zda je Rusko ve válce agresorem, odvětil: „Já na tohle vlastně názor mít nemůžu, já jako nemám žádné informace.“

Čím víc se snaží omlouvat či obhajovat, tím víc mezi svými vyjádřeními šlape jako slon v porcelánu. Čím víc přesvědčuje, že ve středu šlo z jeho strany o omyl nebo mýlku, tím víc nepřesvědčivě působí.

Útok Ruska na jinou zemi je nesporný, stejně jako vraždy, únosy dětí, rozbombardovaná města a miliony Ukrajinců na útěku. Reportér ČT Martin Jonáš reagoval: „Pan Svoboda svým vystoupením (“první obětí války je pravda, bůhví jak to je“) urazil i mě a další kolegy, kteří se za tou pravdou rozjeli na Ukrajinu. Žvanit v teple a pohodlí umí každý, pane Svobodo.“

Ministryně obrany Jana Černochová si také nebrala servítky: „Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou Ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!“ Vedení rezortu obrany, kde je Svoboda zaměstnancem, nyní zvažuje jeho případné kázeňské potrestání.

Zásadní nesouhlas se Svobodovým postojem a s potenciálním návratem Rusů do soutěží dali na sociálních sítích najevo i sportovci. Olympijští medailisté ve vodním slalomu a shodně i členové komise sportovců ČOV Vavřinec Hradilek a Lukáš Rohan se od jeho názorů distancovali a nadále tvrdě požadují vyloučení Rusů.

Vavrinec Hradilek @VHradilek Myslím, že je důležité aby zaznělo, že dnešní rozhovor Davida Svobody, není stanoviskem komise sportovců ČOV, které jsem i já členem. Bohužel to tak vypadá. Můj názor zůstává stejný. Ne ruským sportovcům, dokud bude válka a dokud jí neodsoudí jakýmkoliv prohlášením. https://t.co/zw0FBUKJM0 oblíbit odpovědět

Rohan, zjevně vytočený událostmi posledních dnů, si ulevil: „MOV nezná dno, a stále ho hledá.“

Veslař Jakub Podrazil, finalista her v letech 2012 a 2016, poznamenal: „Blbý je, že z nás olympioniků dělá (Svoboda) úplný debily.“

Hokejová legenda Dominik Hašek prohlásil, že Svoboda svým vystoupením podpořil „ruskou reklamu na válku, zabíjení a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech a musí za to nést veškeré následky.“ Haškův někdejší reprezentační kolega Jiří Hrdina modernímu pětibojaři vzkázal: „Ať jde do ři..“

Dominik Hasek @hasek_dominik Tak to je. Když jsi alibista jako Bach a @iocmedia , vymlouváš se a odkazuješ se na scestná či špatnými neerudovanými lidmi vyložená pravidla a zákony, tak toho agresor vždy využije. Toto je typický příklad. MOV svým kolaboranstvím ztratil zcela důvěru. https://t.co/YspitqSGJv oblíbit odpovědět

Celá kauza nicméně zároveň zavdala podnět do nejbližších týdnů. „Prvně si to vše musíme vyjasnit mezi sebou. Je to na místě,“ konstatoval jménem sportovců Rohan.

Na světlo světa ve středu pronikla i původně interní anketa českých reprezentantů, v němž se 49 procent z 208 dotázaných postavilo za absolutní zákaz startu Rusů a Bělorusů na hrách v Paříži a 31 procent by je tam pustilo jen při podpisu prohlášení odsuzující ruskou invazi.

Tedy víceméně 80 procent z nich je proti současným doporučením MOV, která žádná odsuzující prohlášení nepožadují.

Svoboda přesto prezentuje stanovisko české komise sportovců jako nejednoznačné a neutrální. Navíc se oháněl tvrzením, že asijským a africkým sportovcům Rusové nevadí.

Minimálně o tom nyní musí čeští sportovci mezi sebou mluvit. Že sport dávno není apolitický by mělo být všem jasné. Jaké nyní zaujmou postoje, v Česku i jinde, bude vzhledem k sílící rozepři MOV a Západu ohledně her v Paříži důležité.

Jsou lidské hodnoty, které vysoce převyšují boj o sportovní medaile.