Češi o doporučení MOV: Pokrytectví, válka přesahuje sny jednotlivců

Je příkladem sportovce, kterého by setkání s ruskými a běloruskými soupeři mohlo čekat.

Mezinárodní šermířská federace FIE si totiž podobně jako ta boxerská ještě před úterním prohlášení MOV odhlasovala, že se tito sportovci budou moci účastnit jejích akcí. Už tehdy s tím měl český šermíř Jakub Jurka, účastník her v Tokiu, problém.

„A na svém názoru ani teď nic neměním,“ říká nyní. „Ruský sport je jasně spjatý s vládou a politikou. A tento systém, který vraždí tisíce lidí, na závodiště nepatří.“

MOV po úterním jednání uvedl, že si návrat sportovců představuje pod podmínkou neutrality, a vydal soupis doporučení, která by měli splnit.

Mezi nimi například figuruje, že mezinárodních soutěží se nesmí účastnit ti, kteří podporují válku nebo mají smlouvu s ruskou či běloruskou armádou. Také nesmí mít žádné národní symboly a jiné identifikační znaky.

Ani to ale podle Jurky není správná cesta.

„Přijde mi to trochu jako pokrytectví. Jak jednoduše udělat, aby mohli závodit? Funkcionáři jim řeknou: Prosím, uveďte v médiích, že jste zastánci toho a toho. A hotovo,“ líčí. „Udělají prostě nějakou kličku, že třeba během olympiády v armádě nebudou, ale po jejím konci do ní zase vstoupí. A minimálně co se týká šermířů a boxerů, tak, co vím, všichni členové armády jsou.“

S jeho názorem souhlasí i další šermíři. „Náš svět je dost provázaný. Když bych postavil Itala, Francouze, Španěla, Nora, tak by všichni hovořili, že s jejich účastí nesouhlasí. Není to proto, že by někdo nechtěl Rusy, aby byly olympijská kvalifikace i další soutěže jednodušší, ale všichni se shodují s názorem, že válka je prostě špatná,“ říká 23letý olympionik.

Český šermíř Jakub Jurka (vlevo) v Tokiu nestačil na domácího Kazujasa Minobeho.

Podle něj se některé zahraniční šermířské federace dokonce přiklánějí k tomu, že zakážou účast svých zástupců na závodech, kterých se budou Rusové a Bělorusové účastnit.

„Mluvil jsem hlavně se Seveřany – Švédové, Finové… Ti všichni budou mít skoro jistě zákaz,“ přibližuje Jurka.

Jestli se proti nim postaví on, nechá na doporučení Českého šermířského svazu či vlády.

Stejně tak zatím neví, jak by se zachoval, pokud by MOV postoupil ještě dál a povolil účast těchto sportovců i na olympijských hrách.

„Rozhodně bych ale o své vlastní účasti hodně přemýšlel,“ říká Jurka. „Olympijské hry jsou pro každého samozřejmě velký úspěch, je těžké se jich vzdát. Asi bych to musel mít podpořené tím, že by nestartovali i další sportovci z Ameriky, z Evropy. Měli bychom dosáhnout společného vzkazu. Ne že já jediný a pár dalších bychom protestovali. To by bylo k ničemu.“

Rohan: MOV mě zklamal

Podobně to vidí i kanoista Lukáš Rohan.

Stříbrný muž olympijského závodu v Tokiu účast Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži dlouhodobě kritizuje. A úterní doporučení Mezinárodního olympijského výboru ho nijak nezviklalo.

Lukáš Rohan slaví v Tokiu olympijskou medaili

„Můj postoj se vůbec nezměnil, a myslím, že k tomu není žádný důvod. MOV mě hodně zklamal už na začátku roku svým vyjádřením, toto doporučení vesměs není nic nového, a přehození rozhodnutí na jednotlivé mezinárodní federace mě nepřekvapuje. Ale napovídá to, jak si MOV účast Rusů na nejbližší olympiádě představuje,“ myslí si.

Zároveň se zamýšlí nad tím, jestli Evropané přece jen celý konflikt nevnímají trochu jinak než zbytek světa.

Jestli vlastně není ta situace stejná jako v minulosti s jinými zeměmi ve válečném stavu, které Česku, případně Evropanům nebyly tak blízké.

„MOV není Evropa. Musíme se zamyslet nad tím, jak jsme v minulosti reagovali sami na podobné konflikty, které se nás ale přímo netýkaly. Byli jsme vždy tak rezolutní?“ ptá se.

Zároveň sedmadvacetiletý vodní slalomář ujišťuje, že jeho postoj se nijak nemění.

Dál je tuze tvrdý.

„Rusové žijící v Rusku nebo podporující válečný režim nemají aktuálně v civilizovaném světě co dělat. To se týká i mezinárodního sportu. Doufám, že naše mezinárodní federace ICF svůj postoj nezmění,“ říká.

Válka se musí odsoudit, říká Gillarová

O celé situaci hodně přemýšlí i česká oštěpařka Irena Gillarová.

Mezi své kamarádky totiž řadí jak běloruské oštěpařky, tak i ty ukrajinské. Ani jedné straně pochopitelně nepřeje nemožnost závodit a bojovat o velké úspěchy.

„Sleduju je na Instagramu, ty ukrajinské trénují mimo domov, běloruské doma, ale nemůžou startovat. Je to smutné, ale přesto s rozhodnutím MOV nesouhlasím. Válka přesahuje zájmy a sny jednotlivců, válka je něco, co se musí kolektivně západním světem odsoudit, a právě sport může být přidaným tlakem na ruské a běloruské politiky,“ myslí si 31letá oštěpařka.

A pokračuje: „Kdybychom jim umožnili na soutěžích startovat, i když neutrálně, dává to určitý signál, že válečná agrese je vlastně docela v pohodě. A i fakt, že se Rusům neutrální status nelíbí, jen dokazuje, že si vážnost situace neuvědomují a MOV jim takový přístup svým jednáním toleruje.“

K situaci se v rozhovoru pro ČT24 vyjádřil i David Svoboda, předseda komise sportovců ČOV. Komise prý v posledních dnech provedla mezi sportovci dotazník na téma Rusů a Bělorusů na hrách.

Odpovědi poslalo na 208 sportovců.

„A výsledky byly nejednoznačné. Proto není možné za komisi zaujmout jednoznačné stanovisko, abychom podstatnou část sportovců neurazili, nebo nepodvedli,“ uvedl olympijský vítěz z Londýna.

On sám ale názor na celou situaci má. A je dost podobný názoru MOV.

„Osobně jsem přesvědčen, že politika do sportu filozoficky nepatří. To, že tam dávno je, to je smutný fakt,“ prozradil. „Ale z toho vychází mé stanovisko, které je podobné jako stanovisko MOV, který taky otočil. Aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů v kvalifikacích. Dobře ví, že není možné účast zakázat, a porušit tím všechny dokumenty, ke kterým se strany zavázaly.“