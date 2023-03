Hamza: Bach mě velmi zklamal. My Rusy ani teď zpět nepustíme. Není důvod

Loni koncem února ještě MOV doporučil Rusy a Bělorusy vyloučit. A po roce, kdy se množství ruských válečných zločinů neustále stupňuje, najednou chtějí sportovce těchto zemí přijmout zpět. Překvapilo vás takové doporučení?

Abych řekl pravdu, tak ne. Bylo poslední dobou jasné, kam to v MOV celé směřuje.

Co to bude znamenat pro váš sport? Budete se v biatlonové federaci IBU řídit doporučením MOV?

Rozhodně ne. Měli jsme včera (v úterý) zasedání výkonného výboru a naše stanovisko je nadále stejné.

Tedy bez Rusů a Bělorusů také v další sezoně? Rozhodli jste se jednomyslně?

Ano. Nemám pocit, že by se od našeho posledního verdiktu v souvislosti s ruskou invazí něco změnilo, že by ruská vojska opustila Ukrajinu. Proto náš postoj musí zůstat jednoznačný. Máme k němu silný mandát od delegátů kongresu IBU. A velmi aktivní je v tomto směru také náš předseda Olle Dahlin, který nedávno navštívil i Ukrajinu.

Stanovisko MOV se naopak změnilo.

Je to od začátku z jeho strany jeden velký alibismus. Nejtvrdší postoj z mezinárodních federací naopak máme my a atletika. Teď se k tomu překvapivě přidal i lední hokej, když prodloužil vyloučení Rusů a Bělorusů na další sezonu.

Co nebo kdo podle vás Thomase Bacha tlačí k návratu Rusů? Samotné Rusko, Čína, Asie, Afrika, OSN, peníze, nebo jeho ego? On sám přece nemůže věřit vlastním prohlášením, že olympijské hnutí je apolitické. Ani nemůže zavírat oči nad zvěrstvy, která Rusové páchají na Ukrajině.

Zvlášť, když pochází z Evropy, kde se nyní děje něco tak strašného. Osobně si myslím, že jde i o důsledek toho, jaký byl systém přidělování olympiád, jak se z nich staly v minulosti politické, ekonomické i korupční dostihy. Ukázalo se sice mezitím, že ten systém je přežitý, ale samozřejmě má doběh - a v MOV jsou stále stejní lidé.

Tím myslíte, že v minulosti MOV kvůli pořadatelství her navázal až příliš úzké vztahy například s Ruskem a s Čínou a tyto vazby nyní tlačí na Bacha a další čelní představitele MOV?

Zákonitě na ně musí tlačit. Každá druhá olympiáda byla v poslední době organizována autoritářským režimem, Peking, Soči, znovu Peking. A každá zároveň posloužila Putinovi a politikům těchto zemí k obrovské propagaci svých autoritářských režimů a k úzkým kontaktům s MOV.

Rusko třikrát porušilo olympijský mír, když v průběhu her v roce 2008 napadlo Gruzii a bezprostředně po skončení her v letech 2014 a 2022 anektovalo Krym, respektive zaútočilo na Ukrajinu. Proč to v prvních dvou případech MOV zcela ignoroval a žádný postih nenásledoval? A proč také nyní ustupuje?

Na to se snad ani nedá najít odpověď. V mých očích mě Bach hrozně zklamal svými bezpohlavními stanovisky ve stylu: Hlavně abych nikoho nenaštval! Současné řešení s doporučením návratu Rusů je zřejmě v jeho očích menším zlem, protože takhle si proti sobě poštve jen 50 zemí z Evropy a Severní Ameriky plus Japonsko, Koreu a Austrálii, ale zůstane mu 150 dalších zemí z jiných kontinentů, kterým je jedno, jestli Rusové budou závodit, nebo ne. Z Evropy tak klidně udělá minoritu. Teď jsem ale zvědavý na reakci sponzorů.

Myslíte sponzorů MOV?

Ano, protože tato válka je globální problém. Jejich postoj bude zásadní.

Z vašeho působení v biatlonu či basketbalu nebo i z českého prostředí znáte, jak Rusko provádí hybridní válku. Speciálně v posledních měsících jeho političtí i sportovní funkcionáři objížděli asijské, africké a latinskoamerické země s nejrůznějšími sliby, aby je přivedli na svoji stranu.

To si umím velmi dobře představit. Já měl aspoň za biatlon radost, že u nás takřka nikoho, tedy ani mnohé postkomunistické země, nedokázali nahlodat. Při hlasování o vyloučení Rusů a Bělorusů bylo na našem kongresu 39 zemí pro, tři se zdržely a jen dvě hlasovaly proti. (V biatlonové federaci však až na výjimky nejsou ty země z Asie, Afriky a Latinské Ameriky, na jejichž podporu se Rusko nyní v olympijském hnutí spoléhá.)

Mezi doporučenými omezeními, jimiž se MOV snaží uchlácholit odpůrce návratu Rusů, je zákaz startu příslušníků jejich vojenských a bezpečnostních složek. Ale status takových sportovců mohou Rusové velmi rychle změnit, ne?

Samozřejmě, když budou chtít tento zákaz obejít, snadno ho obejdou a nahlásí je v nevojenských klubech. Z čehož plyne, že buď musí mít MOV vůči Rusku radikální stanovisko, anebo se v opačném případě bude muset vyrovnat s tím, že některé státy se rozhodnou olympiádu bojkotovat. Čímž se vrátíme do 80. let.

Věříte, že dosavadní tvrdé protiruské stanovisko atletické federace může mít stěžejní váhu při konečném rozhodování MOV o účasti Rusů na hrách v Paříži, byť pod neutrální vlajkou?

Musím Sebastiana Coea, předsedu atletů, za jeho postoje vysoce ocenit. Jsem rád, že on a náš biatlonový Olle Dahlin drží i v rámci MOV pevné protiruské stanovisko. Ale jsou tam zatím takovými největšími popelkami. Věřím, že Coe ani v dalších měsících neustoupí. Je dobře, že chce kandidovat na prezidenta MOV, protože budeme aspoň vědět, s kým máme tu čest a jaké má postoje.