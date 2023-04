Miloš Zeman: Vláda zvyšuje inflaci, o abolici pro Mynáře jsem žádal dvakrát

V lednu 2013 jsme spolu dělali váš vůbec první rozhovor ve funkci prezidenta. Na jednu z otázek jste odpověděl: „Jsem zvolen prezidentem, a kdybych chtěl být hodně ironický, tak bych teď řekl: Terazky som majorom.“ Zeptal jsem se tehdy, zda majorom Zemanom. Terazky jste tedy dôchodcom. Jaké to je, jak se máte?

Tak zaprvé, důchodcem už jsem jednou byl. A to 10 let na Vysočině, takže to není první životní zkušenost. Zadruhé, mám se velice dobře. A to díky několika faktorům. Zaprvé díky rodině, která se o mě skvěle stará, a také díky krásnému novému domu, kam jsem se teď nastěhoval. Je tam v atriu nádherná malá japonská zahrádka s kameny a rostlinami. Zatřetí díky knihám, na které jsem dříve neměl čas a které si teď s požitkem čtu.

Pan Ševčík je – na rozdíl od pana Stanjury – erudovaný ekonom, jehož názorů si vážím, i když s mnohými z nich nesouhlasím. Co se týče té ukrajinské vlajky, zaprvé to nebylo dokázáno, zadruhé to je možná jenom vymyšlené.