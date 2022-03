Smáznutá šance. Žukovou a Bidaře nepustí na MS krasobruslařčino zranění

„Letos se bohužel nezúčastníme blížícího se MS. Nejsme ještě na 100 procent uzdraveni po OH. Všem moc děkujeme za podporu a pochopení,“ napsal Bidař na sociálních sítích.

„Všichni jsme věděli, že od olympiády zranění přetrvává, a doufali jsme, že se to dá do pořádku tak, aby mohli Martin s Lízou trénovat a odletět na mistrovství světa. Tým fyzioterapeutů a lékařů dělal, co mohl, ale zranění se nepodařilo doposud doléčit,“ uvedl v tiskové zprávě předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek.

Před Žukovou a Bidařem se přitom otevírala šance na dobré umístění, protože na MS nesmějí závodit silné ruské dvojice a tradičně tam bývá po olympiádě prořídlá konkurence.

„Pro sportovní dvojici to mohl být ideální vstup do nového olympijského cyklu s ohledem na to, že je letos šampionát po olympiádě a některé páry se rozhodly právě po Pekingu skončit. Bohužel zranění přetrvává, ale budeme věřit, že bude vše brzy v pořádku,“ dodal předseda.

Česko nakonec neobsadí ani kategorii mužů. Dlouholetý lídr českého týmu Michal Březina se podle všeho na olympiádě rozloučil s kariérou a původně plánovaný náhradník Georgii Reshtenko odcestuje na světový šampionát juniorů. Na seniorském MS tak budou české barvy reprezentovat jen Eliška Březinová a taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.