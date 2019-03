Yale, skateboard a Skype. Tak trénuje krasobruslařský mistr světa Chen

Na sobotním obědě v Saitamě řekl Nathan Chen svému sparingpartnerovi Michalu Březinovi: „Poslední trénink se mi povedl. Když ten závod zvorám, budu hodně naštvaný.“

Český krasobruslař ho uklidňoval: „Hele, nemáš nejmenší problém zajet to, co máš natrénované.“

A Chen to skutečně zajel. Obhájil titul, jako první Američan od Scotta Hamiltona, po 35 letech. Skupina kouče Rafaela Arutjuňana slavila. Vždyť i pro Březinu je osmé místo nejlepším umístěním na šampionátu od roku 2012.

O víkendu oslaví český krasobruslař už 29. narozeniny a je suverénně nejstarším mužem ve světové Top 10. Arutjuňan, ke kterému přišel až na jaře 2016, restartoval jeho kariéru.

PODRUHÉ MISTREM SVĚTA. Nathan Chen v Saitamě.

Příběh 19letého Chena je úplně jiný. Bylo mu jedenáct, když se z Utahu vydal do Kalifornie za slavným koučem a zeptal se: „Mohl bych k vám jezdit na tréninkové kempy?“

Aby jej to vyšlo laciněji, přespával zpočátku i v autě, než si Arutjuňan promluvil s Chenovou matkou: „Takhle to dál nejde. Má velký talent. Měl by se přestěhovat.“ A tak se ve malý Nathan ve dvanácti usadil v pronajatém pokoji v Lake Arrowhead.

Loni se stal prvním krasobruslařem světa, jenž ve volné jízdě předvedl šest čtverných skoků. V Miláně v březnu 2018 poprvé vystoupal až na světový trůn.

Pak se mu život zásadně změnil.

O prestižní Yaleově univerzitě v Connecticutu dlouho snil. Kvůli ní si ukládal všechny prémie ze závodů, aby drahé studium mohl zaplatit. A teď mu dokonce nabídli stipendium!

„Jdu do toho,“ rozhodl se po poradě s rodiči. Vysokoškolský diplom je u Chenových rodinnou normou. Matka je překladatelkou odborných lékařských textů, otec vědcem, čtyři starší sourozenci jsou zaměstnáni v leteckém průmyslu i finančnictví.

Nathan Chen předtím dostudoval střední školu online. „Chyběla mi sociální interakce. Teď jsem nadšený, že potkávám nové lidi,“ říká.

Na přednášky chodí třeba i se Sophií Ascheimovou, letos oceněnou Oscarem v kategorii krátkých dokumentárních filmů. „Na Yale studuje tolik lidí, kteří dělají v životě úžasné věci. Nepřipadám si tam jako mistr světa, jsem tam jedním z tisíců, a to se mi líbí.“

Dobře, jenže jak zvládá při tak náročném studiu tvrdý trénink?

„Za sedm let u mě dostal Nathan velmi solidní základy, ze kterých těží,“ tvrdí kouč Arutjuňan. „Ví, jak má trénovat, jen potřebuje občas usměrnit. K tomu nám slouží Skype.“

Ve snaze ušetřit co nejvíce času, pohybuje se Chen po kampusu na motorizovaném skateboardu. Vedení univerzity mu zajistilo i menší prostor na kluzišti hokejových týmů Yale. Jinak dojíždí do 40 minut vzdálené haly.

„Když mám zlý den na ledu, mohu mít dobrý den ve škole mimo led. Rychlé změny prostředí i činností mé hlavě prospívají,“ pochvaluje si.

Pokud na tréninku tápe, poprosí někoho z místních trenérů, aby jej natočil na video, nahrávku pošle Arutjuňanovi a ten mu po Skypu radí. „Je to složitý systém, nicméně může fungovat,“ soudí kouč.

Největší stres prožíval Chen v říjnu. „Blížily se první závody Grand Prix a mě čekaly ve škole těžké testy. Byla to spousta tlaku. Ovšem jako člověk jsem se i tehdy vyvíjel. Učil jsem se srovnávat s neznámými situacemi.“

Po lednovém triumfu na mistrovství USA oznámil, že se v únoru nezúčastní mistrovství čtyř kontinentů, aby se mohl více koncentrovat na zkoušky. Ze všech dostal známky A nebo B.

Zpravodajství S medailemi pózují vítěz Nathan Chen z USA (uprostřed), stříbrný Japonec Juzuru Hanju (vlevo) a bronzový Američan Vincent Zhoi.

V březnu, kdy jsou na Yale dvoutýdenní univerzitní prázdniny, odletěl nejprve na týden za Arutjuňanem do Kalifornie a odtud do Saitamy na šampionát, kde byl v sobotu po vítězném souboji s olympijským vítězem Juzurem Hanjuem znovu korunován.

„Vše, co jsem mohl udělat, bylo zajet dva čisté programy a počkat, co s tím rozhodčí provedou,“ řekl.

Není prvním ze skvělých krasobruslařů, studujících na Yale. V roce 2002 zde působila i olympijská vítězka a dnešní právnička Sarah Hughesová, ale coby univerzitní studentka už se nikdy na stupně vítězů nevrátila.

Chen na nich míní zůstat nejméně další tři sezony. Do roku 2020 by chtěl zůstat na univerzitě, pak se plně věnovat přípravě na olympiádu v Pekingu 2022 a potom dostudovat.

„Času na to, abych dokončil své vzdělání, bude i po Pekingu dost,“ vykládá. „Zato v krasobruslení mám k dispozici mnohem kratší časové okno, kdy mohu uspět.“