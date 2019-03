Březina, nejstarší z elity, ustál výzvu a je osmým krasobruslařem světa

Poprvé v roce 2010 náležel Michal Březina do první světové desítky. Od té doby se do popředí vevalila záplava mladých soupeřů s plejádou čtverných skoků, ale on stále drží krok se širší špičkou. Přesto, že za týden 30. března oslaví už 29. narozeniny.

Přitom z aktuální Top 10 je Březina suverénně nejstarší, druhým nejstarším krasobruslařem v tomto společenství je o pět let mladší Američan Jason Brown.

Zcela čistým čtverným salchowem v kombinaci s dvojitým zahájil v sobotu své vystoupení na hudbu „I am a Man“. Následovaly trojitý axel, opět v kombinaci s toeloopem, vzápětí trojitý flip.

Za první ze čtyř minut své volné jízdy nasbíral za techniku už 36 bodů a mohl se uklidnit.

Následovaly trojitý lutz, další zdařilý axel, pád při flipu, jeho jediná chyba, a v závěru naopak ještě nádherný trojitý rittberger. Zároveň předvedl všechny piruety a kroky na nejvyšší možné bodové úrovni.

Japonské diváky, kteří mu už v krátkém programu byli nebývale nakloněni, opět dokázal ve vyprodané Super Areně mohutně roztleskat. Zářil, když šel z ledu, a velmi spokojeně se tvářil rovněž jeho kouč Rafael Arutjuňan, který dokázal v posledních dvou letech polít Březinu živou vodou.

Za volnou jízdu získal 167,32 bodu, o 16,73 více než v lednu při sedmém místě na mistrovství Evropy v Minsku. A celkový bodový součet 254,28 bodu je o více než 20 bodů vyšší než v Bělorusku.

V konečném pořadí mistrovství světa je třetím nejlepším Evropanem, za sedmým Rusem Koljadou a osmým Italem Rizzem.

Zároveň zajistil dvě startovní místa pro Česko na příští světový šampionát. Teď jen aby je měli čeští krasobruslaři kým obsadit.

Zda to byla poslední závodní jízda Březinovy kariéry, ukáže teprve čas. Rozhodnout se o jejím případném prodloužení chce až na jaře.

„Ale tohle byl Michal Březina, na kterého bychom se rádi dívali i v příštím roce,“ vyzdvihl v přenosu České televize jeho bývalý reprezentační kolega Tomáš Verner, načež z gesta trenéra Arutjuňana usuzoval: „Myslím, že ta spolupráce nekončí.“

Arutjuňan vzápětí pospíchal na rozjížďku nejsilnější skupiny. Trumfové eso jeho skupiny Nathan Chen vstupoval do finálových volných jízd s náskokem 13 bodů a mohl být relativně klidný.

Jenže dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju se navzdory svému až třetímu místu z krátkého programu nemínil vzdát bez boje. Japonec nadchnul své fanoušky famózní, procítěnou jízdou se čtyřmi čtvernými skoky, z nichž tři byly zcela čisté a pouze jeden s drobným zaváháním.

„Nastavil standardy sám pro sebe, třeba sekvencí čtverného toeloopa s trojitým axelem nebo nájezdem na trojitého axela z protizvratu,“ oceňoval Verner.

Hanju posbíral celkem 300,97 bodu, překonal magickou 300bodovou hranici - a vyzval Chena.

Ten věděl, že k titulu musí překonat osobní rekord. A udělal to! Se čtyřmi čtvernými skoky.

„Byla to soutěž dvou mužů, kteří se rozhodli posunout krasobruslení mužů dál na vyšší úroveň,“ glosoval Verner.

Chen v ní získal 323,42 bodu a vyhrál s náskokem 21 bodů!

„Vždy je čest závodit s Juzurem Hanjuem a jet po jeho jízdě. Vytěžil jsem i z té úžasné atmosféry, která v hale po jeho výkonu panovala,“ prohlásil Chen.

Tým kouče Arutjuňana navíc pobral také bronz, o nějž si řekl další famózní skokan Vincent Zhou z USA.

Další Američan Jason Brown, senzačně druhý z krátkého programu, soutěž uzavíral a ocitl se v nevděčné roli, protože pro něj jsou čtverné skoky velký problém. Pokusil se pouze o salchow, nedotočil ho a upadl. V pořadí poté sestoupil o sedm příček na konečné 9. místo.