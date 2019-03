Japonci mu tleskali vestoje. Pořád mají k Čechům blízko, nadchlo Březinu

Japonské publikum vám dokonce uspořádalo ovace vestoje. K českým krasobruslařům měli právě Japonci vždy velice blízko, což mnohokrát poznal už Tomáš Verner.

A funguje to i nadále, pořád mají k českým sportovcům hodně blízko. Byl jsem docela překvapený, když si po mém kraťasu lidi stoupli a tak dlouho tleskali. To je super, když cítíte tu podporu haly a energii z diváků. Hned vám ten závod připadá úplně jiný.

Měl jste tu i svůj fan club. Stále vám píší japonské fanynky?

Jo, na Instagramu a Facebooku od nich pořád dostávám zprávy.

Ovšem i vy osobně musíte být s vašim krátkým programem mnohem spokojenější než se stejnou částí soutěže na evropském šampionátu v Minsku, že?

Určitě. Sice byla nějaká zaváhání ve výjezdech, ale celkově se mi povedlo ten program zajet dobře. V podstatě tak, jak zajetý být měl.

Začal čtverným salchowem, jehož dopad jste doslova vybojoval tak, aby zůstal čistý. Ovšem jednoduché to nejspíš nebylo.

Ten čtverák byl trochu moc vysoký, měl být natažený víc do dálky a ne až tak moc do výšky. Potom by výjezd vypadal jinak a šlo by skočit kombinaci s trojákem. Jenže já jsem do odrazu trochu víc zabral a led, který je tu dost dobrý, mě vyhodil tím víc do výšky. Takže ještě ve vzduchu jsem se už dostával do fáze výjezdu. Dopadl jsem trochu moc na zoubek, což mě zastavilo. Ale nebylo to zase tak zlé, abych za čtverákem neudělal aspoň dvojitou kombinaci.

Vzápětí přišel na řadu trojitý flip, který vám pochválila i mezinárodní rozhodčí Olga Žáková v televizním přenosu, že byl naprosto dokonalý.

Jo, byl hezký. Všechny ty skoky byly pocitově dobré, jen do čtverného salchowa jsem dal trochu moc síly a Rafael (trenér Arutjuňan) mi po jízdě říkal, že na trojitého axela jsem najížděl rychleji a nebyl jsem dost uvolněný. Dopadl jsem při něm na zoubek, jinak jsem mohl dostat za axel ještě o nějaké dva bonusové body navíc a atakovat za kraťas hranici 90 bodů.

Při axelu vám experti japonské televize naměřili rekordní rychlost výjezdu 21 km/h. Co tomu říkáte?

Přemýšlel jsem, jestli jsem ten údaj neviděl špatně, protože nikdo další potom tak velkou výjezdovou rychlost neměl.

Ne, opravdu to bylo 21 km/h. Šel jste do něj s vervou.

No, jinak to nejde.

Na nejvyšší možné úrovni čtyři jste předvedl všechny piruety a kroky. To bylo další plus tohoto programu.

Jo, jsem spokojený, piruety byly čtyřkové a kroky také. Já je mám poskládané tak, abych tu čtyřku dostal, ale samozřejmě vždycky záleží na tom, jak je člověk nakonec zajede.

Ve výsledkové listině krátkého programu jste dokonce třetím nejlepším Evropanem.

Jo, já jsem vždycky třetím Evropanem, když zrovna nejsem na mistrovství Evropy. (zasměje se) Už to tak bývá, nestalo se to poprvé.

Osmé místo v pořadí krátkého programu považujete za dobrou výchozí pozici do finálových volných jízd?

Považuju. Navíc pojedu až poslední ve druhé nejsilnější skupině. Když volnou zajedu, jak mám natrénované, mělo by být všechno v pohodě.

Raději nastupujete ve skupině poslední než první?

Na kraťas mám radši, když jezdím dřív. Ale ve volné budu mít takhle aspoň po rozjížďce čas si oddechnout, zklidnit se, trochu se protáhnout a rozcvičit, když to potrvá okolo 45 minut, než přijdu na řadu.

Ve vaší tréninkové skupině kouče Arutjuňana panuje po krátkém programu asi velké uspokojení, ne? Nathan Chan má na vedoucí pozici více než desetibodový náskok.

No, jsme v Japonsku, stát se může cokoliv. Záleží, jak všichni zvládnou volnou. Ale Nathanovi stačí v tuto chvíli jet úplně v klidu. Nemusí riskovat a může zvolit pro něj jednodušší verzi volné, s pěti čtvernými skoky: jedním čtverným lutzem, flipem a salchowem a dvěma toeloopy.

To je pro Chana jednodušší verze?

Jo, tu považuje za jednoduchou. Dva čtverné toeloopy jezdí naprosto normálně, protože čtverný toeloop je pro něj to samé jako pro mě trojitý axel. Maximálně možná ještě vynechá čtverného salchowa, posledně mu moc nešel. Ale to se uvidí zítra po tréninku, jak ho bude skákat.

Takže teoreticky by mohl zařadit i sedm čtverných skoků, kdyby chtěl?

Mohl. Může je tam narvat a body ještě víc nahnat. Může se rozhodnout až těsně před jízdou podle toho, jak zajedou ostatní, a v případě potřeby přidat dalšího čtverného lutze a flipa. To pro něj vůbec není problém, ještě před jízdou skoky přehodit.

Co říkáte průběžně druhému místu dalšího Američana Jasona Browna, které získal, aniž by se pokusil o čtverný skok? Není jeho jízda tak trochu návratem do roku 2010, kdy Evan Lysacek vyhrál olympiádu bez čtverného skoku?

Trošku to tak je. Brown je sice super bruslař, druhou známku má vysokou, kroky jsou v jeho případě excelentní, ale když se podívám na to, že téměř všichni, co se kvalifikovali do volné, se pokusili minimálně o jednoho čtveráka, mám z Brownova umístění takový divný pocit.

Protože neriskuje?

Jsou tam závodníci, kteří zkouší čtveráky, často je i skočí, zajedou čistý program a stejně jim to nestačí, protože pak někdo zajede čistou jízdu s trojákama a je před nimi. Já vím, pořád se náš sport jmenuje krasobruslení, to samozřejmě beru. Ale ten sport se od předchozí olympiády hodně posunul a technická známka by měla být vysoká. Občas mi jde proti srsti, když se dopředu dostanou lidi, kteří se o čtverné skoky vůbec nepokoušejí. Jenže s tím já nic neudělám, v tom mají hlavní slovo rozhodčí.

Vy už máte jasno, jestli je šampionát v Saitamě vašim posledním mistrovstvím světa v kariéře?

Ještě jsem se nerozhodl. Po mistrovství jedeme do Česka, pořádáme v Ostravě s Rafaelem Arutjuňanem bruslařský kemp.

Až tam případné prodloužení vaší kariéry spolu proberete?

Asi ano. Potom ještě s manželkou budeme dělat v červnu také kemp pro mladší závodníky. Uvidím, jak všechno půjde. Po mistrovství světa si vezmu trochu pauzy na rozmyšlenou.