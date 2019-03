Březinovo dilema: Končit nechci. Kouč si taky přeje, ať ještě rok závodím

Radost, jakou ve vás volná jízda vyvolala, byla po jejím skončení jasně viditelná.

Jo, bylo to dobré. Myslím, že to co jsme chtěli ukázat, jsme tady ukázali. Nejen já, ale všichni z našeho týmu (trenéra Rafaela Arutjuňana) jsme v Saitamě předvedli, co jsme natrénovali.

Však také patříte na tomto šampionátu mezi nejúspěšnější tréninkové skupiny.

Dá se říct, že teď jsou dvě velké tréninkové skupiny, které mají tolik výsledků v Top 10. A my všichni, co jsme tu od Rafaela závodili, jsme skončili v Top 10. Nathan Chen je mistrem světa, já byl osmý a holky (Američanka Bellová a Korejka Lim) jsou devátá a desátá. Myslím, že pro Rafaela je to jeden z nejúspěšnějších šampionátů.

První minuta vaší finálové volné jízdy vás musela uklidnit. Bylo v ní čistě skočeno vše, co mělo být, včetně čtverného salchowa a rázem jste měl na kontě 36 bodů za techniku.

Jo, všechno se tam povedlo. Sice jsem si pak říkal, že po axelu jsem asi mohl udělat v kombinaci i trojitého toeloopa místo dvojitého, za kterého bych dostal ještě o kousek víc bodů, ale na druhou stranu si myslím, že bylo správné odskákat začátek takhle na jistotu, protože mě opravdu uklidnil.

Což se projevilo i při následné krokové pasáži? Ta byla ve vašem podání špičková, na nejvyšší úrovni čtyři. Vysloužil jste si za ni od rozhodčích vysoké bonusové body.

Určitě, jela se mi strašně dobře. V ten okamžik jsem věděl, že všechno zatím bylo zajeté tak, jak mělo. Kolena jsem měl uvolněná, což mi pomohlo i do druhé půlky jízdy, která potom byla taková ladná, nic utahaného.

Včetně dalších třech trojitých skoků. Jen po flipu jste upadl.

Ten mě trochu mrzí, protože ukončit sezonu s absolutně čistou jízdou by bylo ještě hezčí. Ale i tak jsem strašně spokojený s tím, jak šampionát dopadl.

Chvíle bezprostředně po dojetí jízdy jste pak prožíval velmi emotivně? Poklekl jste na led, užíval jste si mohutný potlesk.

Bylo to úžasné, hlavně když jsem viděl, že zase skoro celá hala stála a tleskala.

Co vám řekl kouč Rafael Arutjuňan?

Měl radost. Poté, co jsem dobruslil, byl opravdu šťastný, i ta chybička při flipu mu až tolik nevadila. A když pak dojel i Nathan a vyhrál, dobrá nálada se ještě vystupňovala.

Juzuru Hanju svým skvělým výkonem ve volné jízdě Nathana Chena vyzval na souboj, ovšem váš sparingpartner ho ustál s velkým přehledem.

My jsme se s Nathanem bavili na obědě. Měl předtím vydařený trénink a všechno šlo v pohodě. Říkal mi, že kdyby se mu závod po tak dobrém tréninku nepovedl, byl by hodně naštvaný. Tak mu povídám: ‚Hele, trénuješ to každý den, nemáš problém zajet, co máš natrénované.‘ A on to pak opravdu zajel. Přitom skladbou šlo v jeho podání o jednodušší jízdu, nebyly v ní tentokrát dva čtverné flipy a lutzy, ale od každého jen jeden, a navrch dva čtverné toeloopy. Což pro něj nebylo až tak složité zvládnout. Jel stejně jako já na jistotu a věděl, že co si naplánoval, tak skočí.

Tomáš Verner, který závod spolukomentoval v České televizi, předpovídal, že vaše spolupráce s Rafaelem Arutjuňanem ještě neskončí, že si kariéru ještě o rok protáhnete. Říkáte si teď i vy sám, že by byla škoda končit?

Ptali se mě na to hned po závodě. Já končit nechci a taky Rafael by si přál, abych ještě rok jezdil. Uvidíme. Všechno bude záležet na tom, jak dokáže dál fungovat mé tělo. Pokud stoprocentně a pokud taky hlavu budu mít psychicky připravenou na pokračování, není důvod končit. Ale musím si vzít trochu času, abych zjistil, jestli mé tělo bude vážně schopné i další sezonu unést.

Bolí vás nyní něco?

Ani ne, nic nebolí. Ale čím je člověk starší, musí na sebe dávat větší pozor. Je to o celkové regeneraci, příprava je čím dál těžší. Jestli opravdu ještě jednu sezonu pojedu, musím se připravit tak, aby ji mé tělo dokázalo ustát.

Když už mluvíte o věku, v první světové desítce jste jasně nejstarší. Je vám takřka o pět let více než Hanjuovi a Brownovi, tedy druhému a třetímu nejstaršímu. Že se mezi mladými stále držíte, toho si musíte vážit, že?

To jo. Být v desítce mezi těmi skoro teenagery, kteří se spolu přetahují, je super a nemám si na co stěžovat.

Stejně tak je úctyhodné, že do Top 10 patříte na mistrovství světa posedmé v kariéře.

Už posedmé? Vážně?

Přesně tak.

Tak to je další důvod ke spokojenosti. To se také každému každý rok nepovede.