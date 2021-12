Futsalová Liga mistrů v Plzni: Stále je ve hře postup do Final Four

„Ani jsem si to nestihl užít, jsem jen celý propocený,“ vykládal s lehkým úsměvem plzeňský kouč Marek Kopecký po úvodním triumfu. Bylo ale zároveň vidět, jak moc se mu ulevilo.

Už teď si totiž může Interobal říct, že neudělal ostudu. Po třech kvalitních výkonech v základní skupině se skvěle prezentoval i tentokrát. Nevyhrál díky štěstí, byl jednoduše lepší.

A měl Tomáše Vnuka, třígólového hrdinu, který stylově oslavil své osmadvacáté narozeniny. „Jsou krásné. Vůbec nevím, jestli by to mohlo být ještě lepší,“ rozplýval se plzeňský kanonýr, který úvodní duel ozdobil především svým druhým gólem, kdy přeloboval brankáře hluboko z vlastní poloviny hřiště.

Určitě nezklamává ani Plzeň jako pořadatel. Na první zápas domácího celku byla Městská sportovní hala pořádně zaplněná a dá se čekat, že o sobotní atraktivní zápas s Barcelonou bude ještě větší zájem. Nicméně kvůli vládním nařízením se na tribuny dostane maximálně tisícovka diváků.

Je dost možné, že právě sobotní střetnutí s katalánským gigantem bude přímým soubojem o jediné postupové místo. Ve čtvrtek sive Interobal se slovinským Dobovcem prohrál 2:3, stále má naději na účast ve Final Four.

Plzenští futsalisté se snaží žít okamžikem, dalším zápasem, nicméně už od chvíle, kdy bylo jasné, že na západ Čech přijede Barcelona, souboj s jedním z nejlepších celků světa vyhlížejí.

„Vím, že už mám kartu a za každou další stojím. To mám v hlavě a nerad bych přišel o vysněný zápas s Barcelonou. Samozřejmě půjdu do všeho, ale trošku na to myslím,“ hlásil Vnuk před včerejším duelem s Dobovcem.

Ať už Interobal skončí ve skupině jakkoliv, jedno je jasné: zapsal se na futsalovou mapu. Výrazně.