Kouč futsalistů Plzně: Postup? Zatím z říše sci-fi, Barcelona je jinde

„Každý bod, který v této skupině získáme, pro nás bude velký úspěch,“ říká.

Co pro vás vůbec účast v elitní skupině znamená?

Je to odměna za práci, kterou jsme odvedli. Pro Plzeň to bude svátek futsalu. Doufám, že vzhledem k nařízením bude moci aspoň ta tisícovka lidí přijít.

Přitom na zápas se slavnou Barcelonou by možná dorazilo i víc diváků než tisíc.

Samozřejmě. Musíme to ale respektovat, stav není dobrý. Buďme rádi za tisíc fanoušků, i tak by mohla být atmosféra velmi dobrá.

Bude těžké navázat na výkony, které jste předváděli v základní skupině v Itálii?

Teď nás čekají trochu jiní protivníci, co se stylu hry týče. Pokud jim chceme být vyrovnaným soupeřem, tak na to navázat musíme. Jakmile půjdeme s výkonem o nějaké procento dolů, tak nemáme šanci. Jsou to kvalitní týmy. Třeba belgický futsal nemá takový zvuk, ale mužstvo mají složené z cizinců. Slovinský a chorvatský nároďák má kvalitu, Dobovec byl minulý rok mezi osmi nejlepšími a hrál právě s Barcelonou.

Největším hráčským lákadlem by měl být barcelonský Ferrao, nejlepší futsalista světa. Dá se vůbec ubránit?

S tím si lámu hlavu. Na španělskou ligu koukám, takže ho vidím každý týden. Zrovna nedávno jsem koukal na zápas se Zaragozou, měl gól a dvě nahrávky. Chvíli se bránit dá, ale celý zápas? To je skoro nemožné. Ve Španělsku ho hlídají ti nejlepší hráči, ale stejně ho neubrání. Momentálně má navíc obrovskou fazonu. Nemyslím teď ale ani tolik na Ferraa, spíš přemýšlím nad prvním zápasem s Halle-Gooikem, který má velmi silné pivoty. Tomič je nejlepší srbský futsalista, k tomu mají velice kvalitního Brazilce Mateuse. Po prvním zápase pak budeme řešit Ferraa a další soupeře.

Program turnaje Středa Barcelona - Dobovec (17.30)

Halle-Gooik - SK Plzeň (20.30) Čtvrtek Halle-Gooik - Barcelona (17.30)

SK Plzeň - Dobovec (20.30) Sobota Dobovec - Halle-Gooik (15.00)

SK Plzeň - Barcelona (18.00)

Jste na tom pro start elitní skupiny zdravotně lépe než před tou základní?

V tuhle chvíli jsme na tom dobře, snad kromě Gabriela Ricka, který by měl být ale snad také v pořádku. Měli bychom být v lepším zdravotním stavu než v Itálii.

Šéf klubu Radek Lobo říkal, že si to s Barcelonou rozdáte o postup. I vy věříte, že máte šanci obsadit jediné postupové místo?

Radek je velký optimista. Dělá delegáta na Uefě, takže kvalitu soupeřů zná. Mluví o Barceloně, ale já vidím obrovskou kvalitu všech protivníků. Vůbec bych se nebavil o Barceloně, my budeme muset napřed zvládnout ty první dva zápasy, pokud chceme na postup pomýšlet.

A je reálný? Postoupí jen první.

Teď je to spíš trošku sci-fi. Když jsem ještě hrál v Chrudimi, tak jsme takových pokusů měli nespočet. Vždycky jsme si mysleli, že bychom mohli, ale v důležitých zápasech jsme většinou s Barcelonou, Movistarem nebo Dynamem Moskva dostali pět nebo šest gólů. Nebylo o čem. Barcelona je kvalitativně úplně jinde než my, to si musíme říct. Hraje nejlepší ligu světa, má nejlepší hráče. Je to ale jenom sport, nikdo s námi nepočítal ani v Itálii. Tím, že jsme postoupili, mají všichni velká očekávání. Musíme být ale při zemi. Každý bod, který v této skupině získáme, pro nás bude velký úspěch.