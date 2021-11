Malý zázrak, jásal kouč plzeňských futsalistů po postupu v Lize mistrů

Interobal zahájil své působení v prestižní klubové soutěži prohrou s kazašským Kajratem Almaty, pak ovšem uhrál remízu s domácím Pesarem a na závěr si připsal klíčové vítězství.

„Je to neuvěřitelný úspěch pro klub i český futsal, malý zázrak. Ani nevím, co na to říct,“ hledal krátce po zápase složitě slova plzeňský kouč Marek Kopecký.

Proti Ťumeni stačil Interobalu k triumfu jediný gól. Postaral se o něj Michal Seidler, který skóroval krátce po startu druhého poločasu. Blýskl se především brankář Lukáš Němec, jenž předvedl několik skvělých zákroků.

„Postupujeme se štěstím. Ťumeň nás mlela a podržel nás Němec. Dostat se do Final four je asi úplný nesmysl, ale pokusíme se o to,“ slibuje kanonýr Tomáš Vnuk.

Los dalšího kola proběhne ve středu, hrát se bude na přelomu listopadu a prosince.