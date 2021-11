V Česku náš úspěch nedocení, říká Vahala. Teď futsalisty Plzně čeká Barcelona

Plzeň čeká v elitní fázi Ligy mistrů Barcelona Futsalisté Plzně se v elitní fázi Ligy mistrů utkají s Barcelonou. Jejich dalšími soupeři ve skupině C budou belgický tým Halle-Gooik a slovinský šampion Dobovec. Rozhodl o tom středeční los. Plzeň bude mít v zápasech, které se odehrají na přelomu listopadu a prosince, výhodu domácího prostředí. Vítěz každé ze čtyř skupin postoupí do semifinále. Svěřenci trenéra Marka Kopeckého se probojovali do elitní fázi hned při své premiérové účasti v Lize mistrů. Minulý týden na turnaji v Rimini plzeňští futsalisté remizovali 3:3 s dvojnásobným šampionem soutěže Kajratem Almaty, podlehli 2:4 domácímu Pesaru a na závěr zdolali favorizovanou Ťumeň 1:0.