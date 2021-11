Liga mistrů je pro Plzeň jako pohádka, líčí plzeňský futsalista Holý

Je to nejdůležitější branka, kterou jste kdy vstřelil?

Na klubové úrovni určitě. Myslím, že v reprezentaci jsem ale dal ještě důležitější gól, konkrétně v baráži o postup na mistrovství světa s Chorvatskem.

Podařilo se vám postoupit ze základní skupiny do elitní. Jak náročné to bylo?

Ohromně těžké. Všichni tři soupeři, proti kterým jsme hráli, jsou v Evropě extratřídou. Myslím, že to nikdo z nás nečekal. První zápas nás ale nakopl. S Kajratem, týmem z prvního koše, jsme remizovali a vyrovnaně jsme hráli i s Pesarem, přestože jsme bohužel prohráli. V posledním zápase jsme věděli, že když zvítězíme, tak postoupíme. Silou vůle jsme to ubránili.

Na podzim jste si zahrál jak v Lize mistrů, tak i na mistrovství světa. Co pro vás znamená víc?

To je těžká otázka. Pro mě jsou celkově poslední dva roky fantastické, teď prožívám sezonu snů. Mistrovství světa asi pořád řadím výš, protože je to přeci jen reprezentace. Ale u Ligy mistrů mě zase hrozně těší, že ji hraju za Plzeň. Jsem odchovanec, vyrůstal jsem tu.

Dovedl jste si představit ještě v dobách, kdy se klub jmenoval Indoss, že se bude v Plzni jednou hrát Liga mistrů?

Vůbec ne, ani ve snu by mě to nenapadlo. Když jsem v roce 2012 odcházel do Bohemky, tak se tu pořád postupovalo do ligy a sestupovalo. Bylo to na úplně amatérské úrovni a nenapadlo mě, že bych se sem někdy vracel. S příchodem Interobalu se ale situace v plzeňském futsale úplně změnila. Jsem neskutečně šťastný, jak to tu teď vypadá. Je tu plno reprezentantů, hrajeme o titul a Ligu mistrů. Pohádka.

Teď budete dokonce hostit elitní skupinu.

Zahrát si ji doma před fanoušky a rodinou bude určitě neuvěřitelný zážitek. Doufám, že se povede halu úplně vyprodat. A že přijede Barcelona, tím se spoustě z nás splní sen.

Na koho si bude muset dávat Interobal největší pozor?

Určitě na Ferraa, to je dvojnásobný nejlepší hráč světa. Vynikající je i Sergio Lozano.