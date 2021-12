Hořkosladký konec pohádky. Plzeň už futsalová Evropa zná

Vnuk je opravdu dobrý, chválil Ortiz Plzeňský futsalista Tomáš Vnuk (uprostřed). Sám přiznal, že o plzeňském futsalovém klubu před sezonou ještě nikdy neslyšel. Po sobotním střetnutím se ale Carlosi Ortizovi, zkušenému obránci futsalové Barcelony, zapsal do paměti. „Je to silný tým s jasnými představami a dobrou taktikou,“ hodnotil po sobotním přímém souboji v elitní skupině Ligy mistrů o postup do Final Four. Z výhry 3:1 se nakonec radovali favorizovaní Katalánci, Interobal ale zanechal pozitivní dojem. Proti Barceloně si vytvářel šance, nehrál pasivně, protivníka trápil a nedovolil mu odskočit do trháku. Osmatřicetiletý Ortiz se domnívá, že by se Plzeň neztratila ani v nabité španělské lize. „Hrála by tam vysoko, nějaké čtvrté nebo páté místo. Jsou skutečně dobří, znovu bych vypíchl jejich taktickou připravenost,“ dodal. Plzeňané věděli, že nesmí dát soupeři příliš prostoru. Jenže brzy inkasovali, což byl pro jejich zápasový plán výrazný problém. Naději vykřesal deset minut před koncem Tomáš Vnuk, který snižoval na nakonec výsledných 1:3. Domácí kanonýr se mimo jiné blýskl v průběhu zápasu i efektní kličkou „zidanovkou“. „Hráč číslo deset (Tomáš Vnuk) se mi hrozně líbil. Ve všech zápasech zvládal hrát aspoň pětatřicet minut, je opravdu dobrý,“ vypíchl Ortiz výkon českého reprezentanta, jenž v elitní skupině nastřílel v součtu pět branek. Barcelona ovládla v Plzni všechny tři duely, postupně si poradila se slovinským Dobovcem, belgickým Halle-Gooikem i domácím protivníkem. Ortize úroveň skupiny i pořadatelů potěšila. „Poslední zápas byl vůbec nejlepší, protože jsme hráli proti domácím. Bavilo nás to a jsme šťastní, že jsme postoupili do další fáze,“ sdělil.