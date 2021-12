Plzeňský Holý: Porazit Barcelonu? Jeden z padesáti zápasů se vyhrát dá

Muselo by se sejít všechno. Proměnit šance, k tomu mít i trochu štěstí. Recept Michala Holého na to, jak zaskočit Barcelonu, je tedy jasný, ovšem složitě proveditelný. „Jeden z padesáti zápasů se vyhrát dá, musí to být ale zrovna ten v sobotu,“ říká fustalový obránce Interobalu Plzeň před největším utkáním v historii klubu.