Futsalisté Plzně podlehli Barceloně a do Final Four LM nepostoupili

Futsalisté Plzně v posledním třetím utkání elitní fáze Ligy mistrů a přímém souboji o vítězství ve skupině C doma podlehli Barceloně 1:3. Katalánský favorit neztratil ani bod a podle očekávání postoupil do závěrečného turnaje Final Four.