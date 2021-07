Šéf mistrovství světa veslařů: Jsme stát ve státě, u nás se roušky nosí i venku

„Pořádání za takových podmínek je velká výzva,“ tvrdí Dušan Macháček, bývalý předseda svazu a nynější předseda organizačního výboru akce, která potrvá od středy 7. do neděle 11. července.

Bál jste se, zda se vůbec šampionát uskuteční?

Loni jsme museli kvůli covidu zrušit pořádání Světového poháru v kanoistice a evropskou olympijskou kvalifikaci a letos teprve až v půlce dubna jsme dostali od ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury povolení, že vůbec budeme moct pořádat toto mistrovství. První manévry začaly už v lednu, kdy jsme o to povolení zažádali, a až za tři měsíce jsme díky dialogu s Mezinárodní veslařskou federací a s našimi orgány dostali souhlas. Stinnou stránkou toho je, že v podmínkách, které jsme v dubnu obdrželi, stálo, že to bude striktně bez diváků. I když současné podmínky, které platí v České republice, by účast fanoušků umožňovaly.

Což je velká škoda, tribuna mohla být plná.

Bohužel dopředu nikdo nemohl vědět, že rozvolnění půjde tak rychlým tempem, na druhou stranu je to otázka kompromisu. Díky výjimce, kterou máme, jsme schopni k nám dostat i výpravy z takzvaných černých zemí, které by se sem za normálních okolností vůbec nedostaly, nebo by musely do několikadenní karantény.

Kolik zemí se zúčastní?

Zatím máme registrovaných 55 federací, což s ohledem na současné covidové podmínky považujeme za veliký úspěch. Jediné z velkých federací, které nepřijely, jsou Nový Zéland a Austrálie, ty ale nejezdí ani na Světové poháry, co se konaly na jaře.

Měl někdo problém se do Česka dostat vzhledem k platným opatřením?

Obrovské administrativní potíže byly. K tomu, aby vůbec dostali vízum, potřebovali od nás speciální pozvání. Za velký úspěch bereme to, že jsme sem dostali i Brazílii, Peru, Jihoafrickou republiku, tedy ty černé země. Museli jsme intervenovat na ministerstvu zahraničních věcí, psali jsme přímo ministrovi. Nakonec se úředníci rozpohybovali a dopadlo to dobře.

Dá se říct, že jste měli rekordně krátký čas na organizaci?

Ano, ale samozřejmě šampionát nechystáme od dubna, my ho připravujeme už dva roky. A tohle mistrovství nám slouží jako testovací regata pro velké mistrovství světa, které budeme pořádat v září příštího roku. Tohle bereme jako generálku. Je ale pravda, že v dubnu jsme stáli před rozhodnutím, jestli to všechno stopneme, nebo v tom budeme pokračovat. Nakonec rozhodla naše vůle a touha akci uspořádat. Nehledali jsme důvody, proč to nejde, ale naopak jsme se snažili najít nějaký rozumný kompromis s hygienou a veslařskou federací. Což se podařilo, všichni jsou rádi a děkují nám, že jsme se toho zhostili. A tolerují zpřísněné podmínky, které platí. My jsme teď takový stát ve státě. Zatímco za branami areálu nikdo nenosí roušky, v Labe aréně je striktně nosí všichni. Každý bez výjimky musí mít negativní PCR test, další PCR testování proběhne do tří dnů od příjezdu do areálu. A pak většina výprav, které se budou vracet domů, bude potřebovat ještě odletové PCR testy, takže na závodišti tu každý absolvuje jeden, případně dva testy.



Jak jste na to zařízení?

Testy děláme přímo v areálu, máme dohodu s jednou laboratoří, která nám zajišťuje odběry a posílá nám výsledky testů elektronicky zpátky.

V případě pozitivity se bude dít co?

Spustí se alarm. Okamžitě vyhledáme tu pozitivní osobu nebo skupinu, pak to má nějaký řád: karanténa, mapování, kde a s kým se potkali a tak dále. Labe aréna Račice je nyní jedna velká covidová bublina. Návštěvníci tady vůbec nebudou a všichni dodavatelé, kuchaři, ti, co vyrábí televizní signál, rozhodčí a ostatní, kdo se sem dostane, budou muset mít negativní PCR test.

Veslaři mají jaký režim?

Menší část spí na závodišti. Kapacita není tak velká, abychom tady byli schopni ubytovat 1 500 lidí, kteří se tady budou pohybovat, takže jsou ubytovaní i v okolních městech v Roudnici, ve Štětí, dobrá polovina v Praze. Máme prověřené hotely a vydezinfikované autobusy.

Po městech se můžou pohybovat volně?

Ano, ale musí nosit roušky. Nejsou v koncentračním táboře, ale když pak přijdou zpátky na závodiště, všem změříme teplotu, musí si vydezinfikovat ruce, až pak jdou dál.

Na co se osobně těšíte nejvíc?

Mám radost, že se vůbec šampionát koná. Těším se na to, že ani naše výprava se neztratí v nabité konkurenci. A osobně si přeju, abychom neměli ani jeden pozitivní covid případ.

Jaký bude program?

Závodí se od středy, finále jsou v sobotu 10. a v neděli 11. července. Protože tu nebudou diváci, tak jsme nad rámec našich povinností zajistili streamovaný přenos už od středy, takže každý závod bude pokrytý vysíláním. Sobotní a nedělní program, tedy semifinále a finále, bude možné sledovat na internetovém kanále ČT Sport dokonce s českým komentářem.