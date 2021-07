Čeští veslaři před MS do 23 let v Račicích: ambice i sbírání zkušeností

„Na párové čtyřce a osmiveslici jsme měli přetlak. Podle toho to i vypadá, lodě jezdí rychle. V párové čtyřce je 50 procent posádky z loňského zlatého mistrovství Evropy, to jsou adepti na medaili. Zbývající dva přešli do osmiveslice, její úroveň se zvedla, finále bych si přál.“

A ženy? „Vlajkovou lodí je párová čtyřka s Lázničkovou a Chourovou z Ameriky, to může být černý kůň. Uvidíme, co skifařka Šantrůčková, mistryně světa juniorek na dvojce. Je úspěšná i ve Světovém poháru.“

Šampionát hostí račická Labe aréna od 7. do 11. července. „Máme výhodu domácího hřiště v tom, že bydlíme přímo v areálu. Nemusíme cestovat, v tom to máme lepší a oproti ostatním to je něco navíc. Ale voda je všude a pro každého stejná,“ tvrdí šéftrenér Makovička. „Víme sice, kde je na břehu každý kámen, což je fajn pro orientaci, ale v rychlosti to nepomůže. Takticky to při závodě využít nejde nijak.“

Domácí prostředí může i svazovat, ovšem Makovička je přesvědčený, že čeští reprezentanti to ustojí. „Budou sice pořád na závodišti bez rozptýlení, ale náš tým je natolik soutěživý, že nikdo tlaku nepodlehne. Většina chce strašně závodit doma.“

Jen to bude kvůli opatřením proti koronaviru bez fanoušků. „Což je smutné,“ posteskl si Makovička. „Na všechny ostatní sporty aspoň omezený počet může být. Mrzí nás to. Rodiče mladých veslařů by tribunu zaplnili, bouřící kulisa bývá důležitá.“

Složit tým pro šampionát nebylo pro šéftrenéra snadné. „Na mistrovství světa U23 v roce 2016 jsme poslali z motivačního hlediska všechno, co mělo ruce a nohy. A ti poslední přestali s veslováním. Takže je potřeba to vybalancovat. Vybrali jsme co nejširší tým, když jsme doma, někdo pojede na úspěch, někdo sbírat zkušenosti. Většinou jsou to loňští junioři, a když budou ve finále B, nic se neděje,“ uklidňuje Makovička.

„A kdo se dostane do finále nebo získá medaili, má velkou pravděpodobnost uspět do první desítky dvanáctky na normálním mistrovství světa.“