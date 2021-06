V Račicích bez diváků. Mistrovství světa veslařů U23 trpí i kvůli olympiádě

„Ve spolupráci s organizačním výborem mistrovství světa jsme se snažili změnit původně schválený režim bez přítomnosti diváků podle pravidel, která jsou aktuálně platná v České republice, ale Mezinárodní veslařská federace nám potřebnou výjimku neudělila,“ lituje Ondřej Šebek, předseda Českého veslařského svazu.

„Důvodem byl zejména fakt, že všechny akce pořádané Mezinárodní veslařskou federací se v tomto roce konaly bez diváků. A dalším argumentem je, že se řada závodníků i členů servisních týmů bude přesouvat na olympijské hry do Tokia.“

Šéftrenér Jakub Makovička, který na šampionát na domácí půdě nominoval třináct posádek, tvrdí: „Je smutné, že budeme závodit bez diváků. Na všechny ostatní sporty může přijít alespoň omezený počet. Mrzí nás to. Rodiče mladých veslařů by tribunu zaplnili, kulisa je důležitá. Šampionát se sice bude přenášet živě, ale to nenahradí bouřící fanoušky.“

Všechny jízdy budou přenášeny na streamu na internetových stránkách www.worldrowing.com a víkendový program odvysílá ČT4 Sport prostřednictvím HbbTV.

Organizátoři vzkazují, že celý areál bude pro veřejnost uzavřen a případná porušení zákazu vstupu bude řešit policie. „Vůbec nám tato situace není příjemná, ale musíme ji respektovat. Věříme, že mistrovství světa seniorů, které se v Račicích bude konat v září příštího roku, již umožní všem příznivcům veslování osobní návštěvu, které si o to víc budeme všichni považovat,“ přeje si Šebek.

Mistrovství světa do 23 let potrvá od středy 7. do neděle 11. července.