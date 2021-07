Párová čtyřka veslařů získala titul mistrů světa do 23 let. Frajeři! zářil trenér

„Je to skvělé, hlavně na domácí půdě. V této komplikované době je to o to větší zážitek. Sice tu kvůli proticovidovým opatřením nemůžou být diváci, ale i tak jsme si závod doma mohli vychutnat,“ uvedl Šišma.

Svěřenci trenéra Jana Navrátila se nenechali vyprovokovat trochu rychlejším startem soupeřů, na kilometru už o fous vedli, pak získali rozhodující náskok. Nakonec předčili stříbrné a ostře finišující Italy o 1,06 vteřiny a bronzové Nizozemce o 1,57 sekundy. „Úžasné. Jde o moji první medaili, moc si to užívám,“ zářil Neděla.

Párová čtyřka mužů byla největší medailovou nadějí domácí reprezentace. „Půlka téhle posádky jsou totiž loňští mistři Evropy, takže jsme je brali za vlajkovou loď,“ uvedl Jakub Makovička, ústřední trenér Českého veslařského svazu.

Podle trenéra Navrátila zlatá posádka splnila taktický plán. „Řekli jsme si, že nám nesmí ujet na startu, kde však desetinky nerozhodují, a pak rozjedou dlouhý závěr. Přesně tak se závod odehrál. Ostré traťové tempo samozřejmě vezme hodně sil, ke konci se na nás Nizozemci a Italové tlačili, ale dotáhli jsme to ke zlatu. Jsou to frajeři!“ dojalo Navrátila. „Povedla se nám příprava. Jednou až dvakrát týdně jsme jezdili soutěživé tréninky s osmou. Kluci se snažili jí držet, co to šlo, to nám hodně pomohlo.“



V sobotním finálovém bloku česká výprava skončila dvakrát těsně pod stupni vítězů, párová čtyřka žen a čtyřka s kormidelnicí obsadily čtvrtá místa. Skifařka Anna Šantrůčková v nedělním finále dojela šestá stejně jako osmiveslice mužů.

„Jsem moc spokojený. Na posledním mistrovství světa třiadvacítek v roce 2019 jsme měli jen jedno finálové umístění, teď jich bylo pět, vidím pokrok. Udělali jsme širší tým nejen proto, že jsme doma, ale aby z kvantity vyplynula nějaká kvalita. Další cíl je z těchto mladých veslařů vychovat olympioniky už pro příští hry,“ řekl Makovička.

V Labe aréně startovalo 54 národních týmů, 280 lodí a 780 veslařů a veslařek. Z víc než dvou tisíc testů na covid-19 byl pozitivní jediný, navíc opakovaný test vyšel negativně.