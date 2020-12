Pro trénink bez roušek by amatéři potřebovali testy každých pět dní

Používání roušek při sportovních aktivitách uvnitř velmi omezuje trénink a prakticky znemožňuje zápasy, podle řady odborníků představuje zdravotní riziko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale na tomto opatření trvá a vzhledem k negativnímu vývoji epidemiologické situace v Česku se nezdá, že by se mohlo brzy plošně změnit.

Vláda ale v pondělí dala amatérům stejnou možnost, jakou mají profesionálové. Pokud se budou pravidelně testovat, nemusejí mít roušku. Musejí mít negativní PCR nebo levnější antigenní test starý maximálně 48 hodin před každým zápasem.

V případě systematického tréninku musejí být testy pravidelné. „Pokud se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za pět dní,“ uvedla NSA.

Takový režim už je poměrně logisticky i ekonomicky náročný i v případě antigenních testů. Ty podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše stojí kolem 150 korun, ale reálné ceny na odběrových místech pro samoplátce jsou vyšší.

Od 18. prosince do 15. ledna se mohou všichni občané Česka nechat otestovat zdarma, přičemž antigenní test mohou absolvovat každých pět dní. To by mohli v tomto období využít i sportovci. Hromadný restart amatérských soutěží včetně těch mládežnických se ale do konce roku nedá očekávat.

Vedle samotných sportovců stejné podmínky platí také pro trenéry a rozhodčí.