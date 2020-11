Šéflékař českých olympioniků: Roušky při sportu omezují dýchání i vidění

Představitelé fitness center i sportovních organizací se proti tomuto rozhodnutí ministerstva zdravotnictví hned v neděli ohradili a Národní sportovní agentura hodlá ještě jednat o zrušení této podmínky.



Za velmi obtížně proveditelnou ji považuje i šéflékař českých olympioniků Neumann. „Je to samozřejmě nesmysl. Je to hloupé pro sport vytrvalostního charakteru. Když budu dělat nějaký vytrvalostní sport, tak ta rouška vadí. Nedochází přesně k výměně dýchacích plynů. Nedá se to ani psychicky. Pokud ten sport trvá v řádu deseti minut a víc, tak je to velmi nepříjemné,“ popisoval v rozhovoru pro ČTK.

Nabádal ale k dodržování vládního nařízení, dokud se odpovědné instituce nedohodnou jinak. Případné tréninky s rouškou by se měly přizpůsobit ztíženým podmínkám, které se netýkají jen dýchání. „Ta rouška může vadit i smyslovým vjemům. Ten výkon, pokud má člověk roušku, nebude takový. Řada věcí není možná,“ upozornil.

V případě správného nasazení roušky až na horní část nosu je omezené zorné pole, což může být při některých činnostech nebezpečné. „Rozhodně bych s rouškami a malými dětmi nehrál někde na honěnou v tělocvičně. Ne snad kvůli nějakému dýchaní, to budiž. Ale zakrývají si výhled a mohlo by dojít ke srážkám hlavu na hlavu a zuby na hlavu a takovéhle věci. Může z toho být akutnější problém než případná nákaza koronavirem,“ doplnil Neumann.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli argumentoval, že je potřeba ke sportovcům přistupovat jako ke všem ostatním. „Právě hluboký výdech při sportovní aktivitě a další s tím spojené projevy fyzického těla je potřeba regulovat stejně u všech. Nebylo by to ani správné ani spravedlivé ani epidemiologicky odůvodnitelné,“ řekl.

V Česku byly roušky pro sportovce povinné jen dva týdny na jaře bezprostředně po otevření fitness center. Jakmile se k tomu 11. května přidaly tréninky a soutěže na dalších vnitřních sportovištích, měli všichni sportovci výjimku.



Používat roušky při kolektivních sportech se neúspěšně pokoušeli v zahraničí. V říjnu obletěly svět záběry z duelu španělské ligy házenkářů mezi Ademarem León a Liberbankou Cantabria, kdy hráčům v zápalu boje neustále sklouzávala rouška pod bradu.

V přípravě na start švýcarské hokejové ligy v srpnu usedly s rouškami na střídačku týmy Rapperswilu a Curychu. Na ledě si mohli hráči stáhnout roušky pod bradu, ale i jejich používání jen na střídačce se ukázalo jako neproveditelné. Mimo jiné proto, že rouška na zadýchaných a zpocených tvářích rychle provlhla, což výrazně snižuje její účinnost. V Česku by ji navíc amatéři podle chystaných pravidel měli mít na obličeji neustále.