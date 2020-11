Sport v době třetího stupně PES: amatéři uvnitř s rouškou, na stadionech dál bez diváků

11:34

Ve čtvrtek 3. prosince s přechodem země do třetího stupně protiepidemických opatření bude s omezeními uvolněno amatérského sportování. Nutností budou uvnitř roušky. Profesionální soutěže budou bez zvláštního režimu, ale diváci se do ochozů nevrátí. Hrát se bude bez diváků do chvíle, kdy vláda rozhodne o přechodu do druhého stupně PES.