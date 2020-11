Čtvrtek dává možnost ještě couvnout, míní imunolog. Očkování se nemáme bát

Vláda v neděli rozhodla o uvolnění koronavirových opatření, ve čtvrtek se Česko přesune ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému (PES). S jistými omezeními se budou moci otevřít obchody, služby i restaurace.



„Já si myslím, že to je v zásadě správně, protože to respektuje pravidla, která se stanovila v systému PES,“ uvedl imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.

„Jsem rád, že to je až od čtvrtka a ne od pondělí, kdyby se situace ještě náhodou zhoršila, tak se od toho dá odstoupit,“ dodal vědec. Vláda nicméně ujišťuje, že i v případě horších čísel v některém z následujících dnů k rozvolnění od čtvrtka dojde.

Epidemiolog Petr Smejkal řekl, že celkem souhlasí s Hořejším, byť upozornil, že variabilita skóre PES je mezi kraji vysoká.

Nějaké další výrazné zlepšení situace podle imunologů do konce roku nenastane. Naopak Hořejší předpověděl, že po Vánocích půjdou čísla nových případů, a s nimi i počet vážných případů, opět trochu nahoru.

Na plošné testování povinně, nebo dobrovolně?

Všichni tři odborníci zdůraznili význam masivního testování. Thon poukázal na to, že Česko pořád testuje nedostatečně. „Míra pozitivních testů je stále přes dvacet procent, přitom by to číslo mělo být někde kolem pěti procent,“ uvedl Thon, imunolog z Masarykovy univerzity.

Smejkal uvedl, že dvacet procent nakažených může za zbylých osmdesát procent nakažených. Jedná se o takzvané superpřenašeče.



Jaká bude účast u plošného testování antigenními testy zdarma, se podle epidemiologa Smejkala uvidí podle toho, jak dobře bude lidem vysvětleno, proč je dobré jít se zdarma otestovat rychlotestem. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v nedělní Partii řekl, že očekává od občanů velký zájem.

Hořejší je přesvědčen, že lidé dobrovolně nepřijdou, protože si řeknou, co kdyby byli pozitivní a měli z toho komplikace, jako je povinná karanténa. „Já si myslím, že by to mělo být pro určité skupiny občanů povinné, třeba ve firmách, které mají větší počet zaměstnanců. Tady to s tou svobodou přeháníme,“ míní vědec.

Vedlejší účinky vakcín na covid-19

Češi si podle ministra zdravotnictví Jana Blatného nebudou moci vybrat, od jaké společnosti si nechají vakcínu aplikovat. Imunologové Hořejší a Thon v tom nevidí problém, poukazují na fakt, že všechny vakcíny, které se k lidem v Česku dostanou, projdou všemi stupni klinického testování a mají tak být bezpečné.

Vakcíny pro Česko Tři miliony dávek pro 1,5 milionu lidí už objednalo Česko u firmy AstraZeneca.

Dvě dávky pro navození imunity budou potřeba také u vakcíny firem BioNTech a Pfizer, kterou by Česko mělo mít pro dva miliony lidí.



Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson.



Očkování je podle Thona pro lidi, kteří se s covidem-19 ještě nesetkali. Všichni tři odborníci se zároveň shodli, že pozitiva i s možnými vedlejšími účinky očkování výrazně převažují možnost onemocnění covidem-19 a případnou smrt.

„Mírné nebo vážnější nežádoucí účinky se objevily v klinických studiích vakcín, o kterých tady mluvíme, asi u dvou až osmi procent zúčastněných,“ uvedl v Partii Hořejší z Akademie věd.

„Nejvážnější reakcí asi bylo, když po druhém vpichu vakcíny člověku místo oteklo, napuchlo a měl 39 stupňů horečku, tento stav trval asi dvanáct hodin, ale druhý den už byl v pořádku,“ popsal vědec.

Veřejnost by podle něj měla o nežádoucích vedlejších účincích vědět a lidé se jich nemusí bát. „Tyto relativně silné, nepříjemné reakce podle mě signalizují, že imunitní systém člověka intenzivně odpovídá na očkování,“ vysvětlil.

Státní kampaň na podporu očkování proti covidu-19 plánuje ministerstvo zdravotnictví od ledna. Začít očkovat by se podle posledních informací mělo někdy na konci února, záleží kdy vakcíny do Česka dorazí.