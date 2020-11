Vláda se mimořádně sejde. Rozhodne, zda otevře obchody, restaurace i služby

V Česku nyní platí opatření pro čtvrtý stupeň protiepidemického systému (PES) z pěti a ministři budou rozhodovat podle dat za posledních sedm dnů, zda celé Česko přesunou do stupně číslo 3.

Právě to by znamenalo významné rozvolnění. Kromě toho, že by se mohly otevřít všechny obchody, by také skončil zákaz nočního vycházení.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v sobotu po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že vláda rozhodne na základě údajů, které bude mít v neděli ránu za posledních sedm dnů. Zmírnění opatření je možné vždy až po sedmi dnech, kdy se skóre drží v nižší úrovni. I kdyby vláda o uvolnění rozhodla, opatření by dál byla plošná pro celou zemi.

„Shodli jsme se na tom, že je třeba postupovat systematicky a systémově, že není správně provádět zásadní změny oproti strategii, kterou jsme si společně vytýčili a že chceme nadále postupovat tak, abychom mohli jít směrem k dalšímu rozvolňování v době, kdy to bude bezpečné a kdy to rozvolňování, jakmile k němu dojde, nemuselo být následováno dalšími restriktivními opatřeními,“ řekl Blatný po jednání s prezidentem.



V sobotu se podle oficiálních údajů zveřejňovaných ministerstvem zdravotnictví nakazilo 1745 osoba a skóre celé České republiky je podle epidemiologického systému PES sedmý den po sobě 57, což odpovídá třetímu stupni.

Členové vlády se ale před klíčovým jednáním vyjadřovali opatrně, protože mezi jednotlivými kraji jsou rozdíly, zatímco Praha má skóre 42, hned čtyři kraje - Královéhradecký, Jihočeský, Vysočina a Zlínský - naopak 67. Skóre nad 62 mají Pardubický i Olomoucký kraj. Tedy celkem šest krajů nesplňuje kritéria, aby se podle skóre vešly do třetího stupně.

„Když čísla nebudou dobrá, tak obchody otevřené nebudou. Nemůžeme si dovolit riskovat třetí vlnu,“ řekl premiér Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo. „Bohužel čísla neklesají tak rychle, což je dáno poměrně vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatření i tím, že lidé se nechtějí nechat testovat nebo jim to znemožňují zaměstnavatelé,“ uvedl Babiš.