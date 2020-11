„Jsem si vědom, že zvlhlá prodýchaná rouška není optimální,“ řekl také Blatný. Odhadl, že povinnost by mohla skončit ke konci nouzového stavu, který je schválen do 12. prosince. Do té doby by podle něj většina aktivit měla probíhat spíše venku.



Aktualizujeme.