Tahle sezona byla zatím nejúspěšnější, pyšní se závodník Mareš

„Byla to těžká soutěž. Nové auto fungovalo skvěle a v první etapě nás o pódiové umístění připravil až defekt v poslední rychlostní zkoušce,“ líčil Mareš, který chtěl v dalším dni získat ztracený čas zpět, ale ještě před startem první erzety musel pro technickou závadu odstoupit.

Jak se vám ohlíží za letošní sezonou? V českém šampionátu, který jste chvíli i vedli, jste zaostali jen za Janem Kopeckým.

Jako za tou doposud nejúspěšnější. Druhé místo za továrním týmem škodovky je v domácím šampionátu dobrým výsledkem. A ještě výše řadím zisk juniorského titulu mistra Evropy.

Díky úspěchu na Barum Rally, kde jste evropský titul vybojoval, jste měl možnost jet dvě soutěže z European Rally Championship. Závody na Kypru jste vynechal, jel jste v Maďarsku a další soutěž pro vás bude na Azorech, kde odstartuje příští sezona. Proč tahle varianta?

Můj tým se s ohledem na stav šampionátu rozhodl vynechat kyperskou rallye a dohodl se s promotérem na využití odměny v Maďarsku a na Azorech.

Při světové rallye ve Španělsku jste dělal Janovi Kopeckému takzvaného šotolinového špiona a soutěžní tratě jste si projel pětkrát. Jaké to pro vás bylo?

Skvělá zkušenost, za kterou jsem moc rád a děkuji za ni. Tratě mistrovství světa jsou těžké, ale krásné. A i když jsem na soutěži nestartoval, několik dní jsem se na erzetách pohyboval, musel o nich přemýšlet a hodně mi to dalo.

Váš spolujezdec Jan Hloušek absolvoval dva závody s Kopeckým, teď se vrací k vám. Pomůžou vám jeho nové zkušenosti?

Jednoznačně. Honza je profík a závody World Rally Championship zase velká škola. Zkušenosti, které nasbíral, mohou pomoci i mně.

Nakolik pro vás byla v sezoně podstatná pomoc Romana Kresty, který vám ladil vůz, a celého týmu?

Samozřejmě zásadní. V rallye hraje připravenost techniky důležitou roli, zvláště pak v otázce spolehlivosti. A je to týmový sport. Mechanici v servisních přestávkách odvádějí pozoruhodnou práci a fungují jako dobře promazaný stroj.

Váš soupeř z evropského juniorského šampionátu Chris Ingram, kterého jste na Barumce nechal za sebou, sháněl peníze na poslední závody mimo jiné od lidí přes crowdfunding a vy prý jste ho podpořil. Je to tak?

Tak to úplně nebylo. Oba jsme stáli o vítězství, které zaručovalo odměnu na další dva starty v ERC. Chris startoval na rozdíl od nás ve všech závodech a v závěru roku mu finance chyběly. My jsme kvůli financím naopak vynechali dva úvodní podniky a šance na úspěch tak nebyly velké. Přesto se nám podařilo titul i odměnu vybojovat. Po skončení Barumky jsme Chrise pozvali na rychlou večeři, rozebrali náš těsný souboj a v přátelském duchu se rozloučili. Když pak Chris přišel s crowdfundingem, sdílel jsem výzvu mezi své fanoušky. Osobně jsem Chrisovi nepřispěl, sám totiž řeším finance, sponzory, pracuji neustále na tom, abych mohl odjet nějaký závod nebo alespoň test navíc.