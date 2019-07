Dere se na špičku. Jezdec Mareš pomýšlí na evropský juniorský titul

„Těší mě hlavně to, že dokážeme držet stabilní tempo,“ libuje si Mareš, který závodí s Janem Hlouškem ve Škodě Fabii R5 v barvách ostravskohlučínského ACA Škoda Autoklub Teamu.



Po výborném výkonu a čtvrtém místě na šotolinovém Rajdu Polském uspěl mladý pilot na asfaltové Rally di Roma Capitale. Vybojoval pátou příčku, přitom před ním byli tři Italové, které zajímal jen domácí šampionát. Z pravidelných účastníků mistrovství Evropy jej porazil pouze loňský celkový vítěz Alexej Lukjaňuk z Ruska.

„Filip neustále roste a zlepšuje se,“ ocenil Mareše koordinátor mistrovství Evropy Jean-Baptiste Ley ze společnosti Eurosport Events, která je promotérem šampionátu.

Jediným soupeřem je Brit Ingram

Mareš na tratích ležících zhruba 100 km jihovýchodně od Říma chvíli držel i bronzovou příčku. Ale ve druhé etapě zbytečně neriskoval, protože ještě víc než celkové pořadí jej zajímá juniorská klasifikace. Ta je určena pro piloty do 28 let ve vozech kategorie R5.

Kalendář obsahuje šest podniků a vyvrcholí za tři týdny na Barum Czech Rally Zlín. Počítají se přitom čtyři nejlepší výsledky. Hlavní cena je mimořádně atraktivní – 100 tisíc eur jako finanční příspěvek na zbylé dva díly mistrovství Evropy.

Pilot Filip Mareš a navigátor Jan Hloušek vyhráli rally v Hustopečích, která je proslulá jízdou mezi vinicemi, a také triumfovali na šotolině v Polsku.

O prémii si to rozdají dva jezdci, oba pilotují fabie. Brit Chris Ingram vede, druhý Mareš zaostává o 30 bodů. Na druhou stranu letos vyhrál už dvakrát, zatímco jeho soupeř jen jednou. Takže ví, že pokud na Barumce dojede ve své kategorii nejhůře druhý a nechá Ingrama za sebou, může slavit.



„Kdyby se to povedlo, byli bychom šťastní. Na dalších soutěžích, které neznáme, bychom získali další zkušenosti,“ upozornil Mareš. „A taky by nám to dávalo šanci bojovat o stupně vítězů v hlavní kategorii,“ připomněl, že momentálně drží v mistrovství Evropy čtvrtou příčku. Před ním je opět Ingram, rozdíl tentokrát činí 36 bodů. Hodnotí se šest nejlepších výsledků z osmi rally.

Římskou rally zvládl Mareš s přehledem, přitom před ní nebyl v ideální pohodě. Týden před startem havaroval v pozici lídra domácího šampionátu na Bohemii a mechanici měli co dělat, aby stihli dát vůz dohromady.

„Pořádně si mákli, je to i jejich výsledek,“ ocenil partu Romana Kresty, která jeho fabii připravuje. „Ze začátku to nebylo jednoduché, Bohemia se na mě podepsala. Pořád jsem myslel na to, že autu nemůžu nic udělat.“

Využil znalost trati

Marešovi dost pomohlo, že na této soutěži v minulosti už startoval. Před dvěma lety ovládl kategorii ER3, když za sebou nechal kompletní tovární tým Opel.

„Některé vložky jsem znal, i když se třeba jely opačně. Charakterově jsem věděl, co čeho jdeme,“ přitakal. „Na druhou stranu je úplně něco jiného startovat s R5 a s mnohem slabším vozem R2.“

Přestože italské rychlostní zkoušky jsou úplně jiné než ty české, chvílemi si připadal jako doma. Zejména na testu Pico, jehož povrch byl hodně rozbitý, zatímco zvykem bývá hladký, čistý a uklouzaný asfalt. „Místy to byla taková horší Pindula,“ s úsměvem připomněl ikonickou erzetu zlínské Barumky. „Tam jsme si užili svoje. Ale byla to velká zkušenost, můžeme z toho těžit i na českých tratích.“

Dvě juniorská vítězství v řadě zaujala řadu odborníků. Které bylo pro Mareše těžší?

„Těžko se to srovnává, ale asi to italské,“ srovnal. „Polsko nám sedlo, od začátku jsme si drželi první místo. V Itálii se to nerodilo tak lehce. První etapa byla hodně náročná, nikdo si nemohl být ničím jistý, v každé zatáčce hrozil defekt. Druhá etapa zase byla náročná z hlediska umravnění se, aby člověk neudělal chybu a nepřipravil se o vítězství.“

Na blížící se Barum rally bude bojovat nejenom o evropský úspěch, ale také o český titul. Průběžně drží druhé místo. Musí ale spoléhat na zaváhání hlavního favorita Jana Kopeckého z továrního týmu Škoda Motorsport.

„Všichni víme, že Honza je na jiné výkonnostní úrovni, a pokud k tomu nepřispěje nějaká smůla, naše šance jsou podstatně menší než jeho,“ upozornil Mareš. „Jakékoliv umístění na bedně v českém šampionátu pro nás nebude špatné. Ale přiznám se, že ještě důležitější pro mě bude Evropa. Tam by nám potenciální úspěch otevřel cestu do dalších závodů.“