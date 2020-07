Nevzdal jsem to, říká Mareš. Závodí v novém týmu a s jiným spolujezdcem

Loni tak úspěšný projekt totiž letos skončil, Marešův dosavadní spolujezdec Jan Hloušek přešel do továrního týmu Škoda Motorsport k pilotu Janu Kopeckému a Mareš musel před začátkem sezony hledat alternativy.

V úvodním podniku domácího rallyového šampionátu, kterým je víkendová Rally Bohemia, bude Filip Mareš startovat s novým spolujezdcem Radkem Buchou pod hlavičkou Laureta Auto Škoda Teamu.

„Nevzdal jsem to a ihned po ukončení projektu s Autoklubem České republiky jsem začal střádat plány na vlastní tým. Velmi si vážím toho, že i v době ekonomické nejistoty se našlo hodně lidí, kteří mají, stejně jako já, motivaci a chuť uspět. Bez jejich podpory by se to nepodařilo uskutečnit,“ konstatoval Mareš.

Za Marešovým novým týmem stojí pamětníkům dobře známý bývalý úspěšný soutěžní jezdec Jaroslav Jelínek. „Motosportu jsem věrný od šedesátých let a do prostředí automobilových soutěží se i v pokročilém věku vždy rád vracím. Velice si vážím možnosti spolupráce s mladým talentovaným jezdcem Filipem Marešem,“ podotkl Jelínek a dodal: „V nově vzniklém týmu se tak spojuje zkušenost ‚starého soutěžáka‘ s mladou dravostí.“

Nový tým v pátek odstartoval do Rally Bohemia se startovním číslem 3, v sobotu a v neděli na všechny posádky čeká osmnáct rychlostních zkoušek o délce 150 „ostrých“ kilometrů.

„Jsem rád za možnost být u vzniku nového soutěžního týmu. S Filipem jsme se potkali během zimy při spolupráci v jiném závodním týmu a po konci Honzy Hlouška po jeho boku jsme brzy našli společnou řeč,“ zmínil novic v kategorii R5 Radek Bucha. „Věřím, že i přes časovou náročnost příprav nového týmu budeme na startu sezony dobře připraveni,“ dodal.

„Já za první úspěch letošní sezony považuji už jen to, že stojíme na jejím startu, navíc v plné síle a připravení bojovat o co nejvyšší příčky. A cením si i spolupráce s Radkem Buchou, který do toho skočil rovnýma nohama,“ pravil Mareš.