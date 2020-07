Rallye Bohemia s Kopeckým a spol. startuje v Sosnové už v pátek

Startovní listina populárního závodu slibuje zajímavou podívanou. Na start se postaví celkem 149 posádek, bezmála 90 jich přitom bude soupeřit v mistrovství republiky.

I v roce 2020 poveze číslo 1 Jan Kopecký s továrním vozem Škoda Fabia R5 evo. Tentokrát však s novým spolujezdcem, jabloneckým Janem Hlouškem, který přešel do týmu Škoda Motorsport od juniorského mistra Evropy Filipa Mareše. Posádka Kopecký - Hloušek bude mít právě na domácí „Bohemce“ ostrou závodní premiéru.

Se startovním číslem 2 vyrazí na trať šestadvacetiletý talent z Finska Jari Huttunen a jeho spolujezdec Lukka Mikko. Účastníci šampionátu WRC2 s týmem Hyundai Motorsport s vozem Hyundai i20 R5 budou patřit k okruhu favoritů soutěže.

Program Rallye Bohemia Pátek 10. července

Exhibice v Sosnové, 16.30 hod. Sobota 11. července

Staroměstská I. 10.00

Hradčany 11.22 a 15.31

Rašovka 11.45 a 15:54

Milíře 12.12 a 16.21

Bzí 12.50 a 16.59

Střevelná 13.17 a 17.26 Neděle 12. července

Kvítkovice 8.49 a 12.05

Chloudov 9.19 a 12.35

Mogul Radostín 9.41 a 12.57

Staroměstská II. 15.10



Vyhlášení vítězů: Staroměstské náměstí Mladá Boleslav 15.30

Do boje o čelo bude chtít promluvit i Filip Mareš, který na Rallye Bohemia prožije premiéru s novým navigátorem Radovanem Buchou pod hlavičkou týmu Laureta Auto Škoda. Závodit budou s vozem Škoda Fabia R5 evo z dílny Rexteam. „Za první úspěch letošní sezony považuji už jen to, že stojíme na jejím startu, navíc v plné síle a připravení bojovat o co nejvyšší příčky,“ řekl Mareš. „Stejně tak si cením i nové spolupráce s Radkem Buchou, který naskočil rovnýma nohama do rozjetého vlaku. Společně dáváme přípravě maximum a věřím, že se brzy sehrajeme k dokonalosti.“



S novým vozem Volkswagen Polo GTI R5 se na Rallye Bohemia představí Jan Černý, se stejnou technikou vyrazí na trať i vítěz ročníku 2005 Vojtěch Štajf. Na startu nebude chybět ani Václav Pech s Fordem Focus RS WRC, svoji oblíbenou rallye si nenechá ujít ani liberecký Štěpán Vojtěch s vozem Peugeot 206 WRC. Vozů nejvyšší kategorie bude startovat celkem 31.

V rámci mistrovství republiky historických automobilů se na start postaví 35 vozidel. S Fordem Escort RS2000 pojede Tomáš Enge, jediný český pilot, který se zúčastnil velké ceny Formule 1.

Program Rallye Bohemia zahájí exhibiční paralelní závod dvojic, který se jede už zítra na Autodromu v Sosnové. Od 12 hodin je na programu „shakedown“, vlastní show startuje o půl páté.

O víkendu pak na posádky čeká celkem 18 rychlostních zkoušek o délce 157 kilometrů. V sobotu se bude konat slavnostní start a zároveň první rychlostní zkouška Staroměstská v centru Mladé Boleslavi. Dále se závodníci i fanoušci stejně jako v minulém roce mohou těšit na množství kratších RZ v Libereckém kraji.

Nedělní program nabídne tři rychlostní zkoušky ve dvou průjezdech a závěrečnou RZ tradičně ve starém městě v Mladé Boleslavi. V harmonogramu i letos zůstala královská RZ Mogul Radostín, která se svými téměř 22 km je také nejdelší rychlostní zkouškou Rallye Bohemia 2020. Servisní areál se opět bude nacházet na letišti v Hoškovicích.