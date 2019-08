Marešův vzestup. Patří mezi vyvolené, kteří makají, chválí ho Kresta

Dvě věci. Moderní a silnější auto a spolupráce s legendou tuzemského rallysportu. Auto s jednou poháněnou nápravou vyměnil za Škodu Fabii R5, kterou v Luhačovicích chystá Roman Kresta.

„Těší nás, že to směřuje správnými kroky,“ pochvaluje si generální sekretář Autoklubu České republiky Tomáš Kunc.

Domácí motoristická federace stojí za celým projektem. Přišla s nápadem podpořit vybraného talentovaného jezdce. Volba padla na Mareše, který zaujal v mistrovství Evropy. Ve své kategorii skončil v roce 2017 třetí. Od následující sezony proto jezdí ve špičkové fabii a má podporu i od mladoboleslavské automobilky.

„Je to obrovská příležitost a já ji hodlám maximálně využít,“ povídal při prezentaci projektu Mareš, který do té doby seděl jen ve vozech s jednou poháněnou nápravou.

Po postupném zvykání si na auto i jiný styl řízení přišly první nadějné výsledky. V rámci mistrovství republiky vystoupil dvakrát na stupně vítězů. Zimní přestávka mu pomohla k tomu, aby letos předvedl mnohem výraznější posun.

Na Bohemii sice havaroval, ale ve zbylých čtyřech tuzemských soutěžích vždy obsadil medailové příčky. V Hustopečích využil absenci suveréna domácích tratí Jana Kopeckého a vybojoval první absolutní vítězství v kariéře. Stejně úspěšný byl také na evropských tratích, v Polsku a Itálii vyhrál svou kategorii ERC1 Junior.

„Zásadní posun nastal přes zimu, kdy si uvědomil, co udělal a neudělal loni, jak k věcem přistupoval, co mu to dalo a nedalo,“ objasnil Kresta. „Všechno zúročuje letos.“

Výhodou bylo, že když Mareš usedl do fabie, jež udává ve své kategorii směr, už měl spoustu zkušeností. Při správném vedení toho využil.

„Patří mezi vyvolené, kteří na sobě makají,“ ocenil Kresta. „Že umí řídit, to jsme věděli od začátku. Ale to je někdy třicet a jindy padesát procent výkonu. Jako v každém sportu záleží na tom, jak je kdo vyspělý při rozhodování.“

Mareš, jehož v autě doplňuje Jan Hloušek, si spolupráci s Krestou mimořádně pochvaluje. Nikdy se netajil tím, že bývalý tovární jezdec Fordu a Škody byl jeho vzorem, že se jako malý na něj chodil dívat.

„Náš vztah se pochopitelně změnil,“ podotkl Mareš, který pochází z Mladé Boleslavi. „Když jsem s Romanem začínal, tak jsem se za ním skoro připlazil, protože byl moje dětství, moje ikona. Dnes máme vztah skvěle nastavený a troufnu si říct, že jsme kamarádi. Díky tomu je pro nás všechno snazší.“

Letošní sezona je pro Mareše klíčová. Už proto, že zatím není jasné, jak to bude s projektem Autoklubu dál. 28letý pilot ji zvládá skvěle. Před vrcholem sezony je ve hře o dva tituly – domácí i evropský. O všem rozhodne víkend ve Zlíně, kde vyvrcholí oba seriály, které Mareše zajímají. „Věřím, že to zvládne. Nad tím, že by to mělo být jinak, ani nepřemýšlím,“ uvedl Kresta.

Svému chráněnci udělal přípravu na míru. Nachystal několik testů, aby doladili všechny detaily.

„Budu pod tlakem, ale jen pod takovým, jaký si sám připustím,“ poznamenal Mareš. „Potřebuji podat co nejlepší výkon. Jediné, co mohu udělat, je dobře se připravit.“

Aby slavil v domácím šampionátu, potřebuje zaváhání Kopeckého. Větší šanci proto cítí v evropském seriálu. V kategorii ERC1 Junior, určené jezdcům do 28 let, je druhý za Britem Chrisem Ingramem. Pokud jej na Zlínsku porazí a zároveň dojede v kategorii nejhůře druhý, stane se šampionem.

„Bude to vzrušující souboj,“ nepochybuje Ingram. „Filip jede úžasně, ale pro mě je Barum rally jednou nejoblíbenějších. Věřím, že tady budu silný.“

Vedle titulu jezdce láká mimořádná odměna. Vítěz ERC1 Junior dostane prémii 100 tisíc eur na účast ve zbylých dvou podnicích mistrovství Evropy na Kypru a v Maďarsku. Mareš by tak mohl usilovat o stupně vítězů i v hlavní klasifikaci. Zatím je čtvrtý.

„Tak daleko nemyslíme,“ upozornil závodník. „Jediné, na co se teď soustředíme, je Barumka.“