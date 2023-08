RAMPA DO MMA: Rozhodčí se spolu pravidelně hádají. Touš: Uznat chybu je složité

„Byly pankáčové doby, kdy rozhodčí pískal kluka z vlastního gymu. V moderním MMA se tyhle věci nedějí. Problém by to byl hlavně na bodech. Osobní vztah se zápasníkem vás může ovlivnit,“ říká v druhém díle pořadu RAMPA DO MMA Pavel Touš. Zřejmě nejvlivnější český rozhodčí promluvil i o tom, jak se sudí po každém turnaji schází, aby se pravidelně pohádali o zápasech, co rozhodli dobře a co špatně.