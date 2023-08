Novotný versus Dana White. Oktagon získal čtyři nominace na „MMA Oscary“

UFC, Bellator a PFL z USA. KSW z Polska. ONE Championship ze Singapuru. A mezi nimi česko-slovenská organizace Oktagon MMA.

„Už jen to, že jsme v nominaci je neuvěřitelné. Obrovské ocenění práce všech. Kdybychom si dokonce přišli pro cenu, bylo by to, jako když si kdysi Markéta Irglová přebírala Oskara za píseň Falling Slowly z filmu Once,“ připomněl Ondřej Novotný, promotér a spolumajitel Oktagonu, senzaci v roce 2008.

„Ale naši fanoušci jsou blázniví. Snad nás v hlasování podpoří,“ doplnil Novotný v podcastu MMA Letem světem.

Ceny MMA Awards se udělují každoročně už od roku 2008 za období červenec - červen. Dva letošní turnaje Oktagonu na Štvanici už se tedy ucházejí o úspěch v příštím ročníku ankety. Ta je obdobou filmových oskarů, jen pro svět MMA, a o vítězi rozhodují fanoušci na webu worldmmaawards.com. Hlasování končí 30. září.

Loni se stal Nejlepším zápasem roku v anketě souboj Jiřího Procházky s Glovenem Teixeirou, nyní české barvy zastupuje Oktagon.

Nominován byl v nejprestižnější kategorii Nejlepší organizace, kde soupeří s UFC, Bellatorem, PFL a KSW. Podle odborníků se tedy řadí mězi top 5 MMA organizací na světě. Poněkud překvapivě chybí v tomto výběru asijský gigant ONE Championship.

V kategorii Promotér roku se objevil Ondřej Novotný. Kdo vedle něj? Scott Coker z Bellatoru, Peter Murray z PFL, Maciej Kawulski z KSW a Dana White z UFC, který ovládl dosud všechny ročníky.

Comeback roku. Tam soutěží John Hathaway, veterán UFC, který se k MMA vrátil pod vlajku Oktagonu po osmileté pauze a potížím s Crohnovou nemocí. Jeho protivníkem v anketě je kupříkladu Jaroslav Amosov, jenž se ke sportu vrátil poté, co pomáhal při válce bránit své město před ruskou invazí.

Dalším zástupcem je v kategorii Nejlepší submise Louis Glisman, který předvedl na květnovém Oktagonu 43 parádní submisi proti Melvinu van Suijdamovi.

V posledních vteřinách prvního kola zaujal obrácenou omoplatou, která je v profi MMA k vidění velmi zřídka. Zvládnou ji totiž dotáhnout jen nejlepší světoví grappleři. Glisman perfektně načasoval páku nohama na ruku soupeře a zároveň zvyšoval intenzitu páčení pomocí své pravé ruky na koleno soupeře.

Louis Glismann (11-2) 🇩🇰 defeated Melvin van Suijdam by inverted omoplata in the first round at OKTAGON 43.



He now advances to the €1 million Tipsport Gamechanger welterweight tournament semi finals.



Would you rather see him fight Michailidis or Grabinski? pic.twitter.com/YEXXdgsSk9