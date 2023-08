Svět se té změny bojí, Oktagon pravidla MMA upraví. Bude se na sudí víc bučet?

Novinku by mohl Oktagon zavést už koncem roku na turnaji v pražské O 2 areně, v pořadu RAMPA DO MMA webu iDNES.cz to uvedl přední český rozhodčí Pavel Touš.

„Šéfové na to budou tlačit, chtěli to zkusit už teď v létě na Štvanici. To se ještě nepodařilo, ale je to rozhodnutá věc. Jde jen o technické nastavení ze strany organizace a o to dát nám prostor se na změnu připravit,“ řekl Touš.

Novinka s sebou přinese víc změn, než by se na první pohled mohlo zdát. Ve světě - včetně nejprestižnější soutěže UFC - o otevřeném bodování debatují roky, ale zatím k němu nenašli vůli ani odvahu.

Nemusí totiž nutně jít o změnu k lepšímu.

Zatím praxe funguje tak, že tři bodoví rozhodčí sledují zápasy u klece a po každém kole odevzdávají rozhodnutí na papíře čtvrtému kolegovi, takzvanému supervizorovi. Aniž by věděli, jak kolo nabodovali ostatní sudí.

To jednak zamezuje případným nepovoleným zpětným úpravám, jednak je to nutí soustředit se čistě na průběh boje a nekalkulovat.

Papírová forma zůstane, jen se k ní přidá online zápis, který se divákům a trenérům bojovníků mezi koly ukáže na obrazovkách jak v televizi, tak na místě.

Jak si na bodech stojí, budou moci vědět právě i sami zápasníci. Fanoušci si mohou vzpomenout na květnový titulový souboj Karlose Vémoly s Patrikem Kinclem, po němž poražený Vémola řekl, že si myslel, že vyhrává, jinak by změnil taktiku.

Proč se UFC otevřenému bodování brání?

1) Právě taktizování je jedním z argumentů odpůrců otevřeného bodování. Zaznívá, že se diváci dočkají mnoha nezáživných posledních kol, kdy jeden ze soupeřů bude vědět, že má výhru na body v kapse, a proto se nebude v posledních pěti minutách nikam hnát. Duely přijdou o atraktivitu.

„Bude stačit udržovat si odstup,“ myslí si šéf UFC Dana White.

„Nemyslím si to. Jak můžeš vypustit zápas v MMA? Ano, můžeš se zatáhnout, ale tak tě tvůj soupeř trefí a máš po srandě,“ oponuje Touš.

Podobný názor zastává i šampion střední váhy Oktagonu Kincl: „Jeden může taktizovat, ale druhý do toho zase musí šlápnout. Spíš to duely zatraktivní, hlavně ty těsné.“

Paradoxní situaci popsal bývalý dvojnásobný šampion UFC Daniel Cormier, který je nyní z pohledu televizního experta proti otevřenému bodování, ale: „Když jsem zápasil, vždycky jsem se trenérů ptal a chtěl jsem vědět, jestli jsem to kolo vyhrál. Takže... Vlastně nevím.“

Výkonný ředitel Nevadské státní atletické komise Keith Kizer nabídnul i konkrétní příklad, kdy zápasník může nafingovat zranění, aby zvítězil.

Protože v bojových sportech platí, že když vás soupeř zraní nelegálním úderem, v určitých případech můžete vyhrát, když nejste schopni pokračovat.

„Když se zraníte v tenisovém finále Wimbledonu, končíte a prohráváte. V MMA to není tak jednoduché. Co když někdo po čtyřech kolech vede, ale došel mu dech a hrozí mu, že ho soupeř ukončí předčasně? Stačí, abyste nasimulovali srážku hlav nebo si naběhli na píchnutí prstem do oka, řekli, že vidíte rozmazaně a nemůžete pokračovat. Stejně zvítězíte, protože se vám nasčítala předešlá kola. A já nemám šanci poznat, jestli lžete,“ řekl v minulosti Kizer.

2) Dalším důležitým bodem je tlak na rozhodčí přímo na místě ze strany fanoušků a dalších přítomných lidí - z organizace, manažerů atd.

Co když fanoušky naštve, co uvidí? Začnou bučet a naštvaně vyjadřovat nesouhlas?

„Taky po vás můžou začít házet lahve, rozhodčí se budou otáčet za záda, jestli se na ně někdo nechystá. To mi někteří sami řekli,“ tvrdí Kizer.

To je možná příliš pesimistická představa, nicméně jisté je, že fanoušci se mezi koly budou hlasitě vyjadřovat nad jednotlivými bodovými příspěvky. A bučení teoreticky může sudího ovlivnit, aby v příštím kole při těsném kole davy uspokojil.

Ale to už byste zabíhali do konspiračního myšlení.

„Ano, budeme pod tlakem, lidi můžou být naštvaní. Ale myslím, že jim to spíš pomůže pochopit výsledek. Díky otevřenému bodování budou vnímat zápas jinak. Bojovník třeba vyhrál první tři kola těsně, pak dvě jasněji prohrál, ale pořád měl nabodováno z prvních tří kol,“ spoléhá Touš.

Faktem nicméně zůstává, že už tak exponovaná a psychicky náročná profese se tímhle krokem k větší transparentnosti stane ještě těžší.

3) Další důvod, proč nezavádět otevřené bodování, je spíše estetický. Aktéři zápasu přijdou o napínavou chvilku při vyhlašování, kdy všichni napjatě čekají, kdo vlastně zvítězil.

Kouzlo okamžiku.

Na to spoléhá právě UFC, které platí slavného hlasatele Bruce Buffera. „Úplně by mu to sebralo vítr z plachet. Zabilo by moment, kdyby všichni při vyhlašování už znali výsledek,“ tvrdí prezident UFC White.

Taková situace by Oktagon příliš mrzet nemusela, neboť si neplatí na vyhlašování výsledků osobnost typu Leoše Mareše.

Hezčí zápasy

Otevřené bodování už ve světě funguje, zavedla ho čistě ženská americká organizace Invicta FC v roce 2020. Výsledky se ukazují na velkoplošné obrazovce divákům a trenérům, kteří mohou průběžné skóre sdělit svým zápasnicím, pokud chtějí.

Invicta považuje projekt za úspěšný a praktikuje ho. Teď ji doplní Oktagon. Redakce iDNES.cz kontaktovala promotéra Ondřeje Novotného, ten ale vyjádření přislíbil později, neboť je momentálně na dovolené.

Nicméně už dřív ve svém podcastu Letem světem řekl: „Můžu slíbit, že v Oktagonu se brzy stane jedna důležitá věc, a to veřejné bodování po každém kole.“

A dodal: „Jsem zvědavý. Mělo by to přinést minimálně hezčí zápasy v situaci, kdy vidíme těsný zápas. Když bojovníci uvidí, že je to po dvou kolech 1:1, řeknou si, že vlastně začínají od znova a rozhodne posledních pět minut. To asi bude velký psychologický moment pro třetí nebo páté kolo. Nebo když budeš prohrávat 0:2, budeš vědět, že můžeš zvítězit jedině na K.O. Bude to takové razítko, kdy si řekneš: OK, jdu all in.“

MMA se v Česku změní. A buď ukáže, že jde o správný směr, nebo se po čase vrátí k tradičnímu formátu.