RAMPA DO MMA: Jak vydělat? Umět se prodat, či být neporazitelný, říká Škvor

„V MMA neplatí, že kdo je nejlepší, vydělává nejvíc,“ odhaluje zápasník Daniel Škvor v prvním díle nového pořadu RAMPA DO MMA. Co v tom případě platí a jak se k penězům dostat? Kdy dostane sportovec z klece přidáno a kdy se naopak i přes několikaměsíční dřinu může domů vrátit bez výplaty? Nejen o tom mluví téměř dvoumetrový chlapík, jenž v sobotu nastoupí do dalšího boje v organizaci Oktagon na pražské Štvanici.