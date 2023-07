Kincl zná po Vémolovi novou hrozbu: Byl zlej. Ale možná to zbytečně dramatizuju

Bryczek (skóre 17-5) totiž už po 55 vteřinách úvodního kola knokautoval Slováka Samuela Krištofiče. A co víc? Ukončit muže s přezdívkou Pirát se doteď nikomu nepodařilo.

Ostatně i Kincl (27-10) s ním loni v únoru zápolil celých pětadvacet minut a zvítězil „až“ na body. A teď Bryczek vyzve Kincla o titul střední váhy Oktagonu do 84 kilogramů.

„Bude to velká výzva. Dávám si Roberta v hlavě vysoko. Možná si to až zbytečně dramatizuju, ale takové věci mi pomáhají překonat únavu, náročné tréninky a díky tomu se posouvám,“ vykládal Kincl na Štvanici.

Co říkáte na Bryczekovo ukončení?

Myslel jsem, že vyhraje až ve druhém, třetím kole. Že to zvládl v prvním? To byl fofr!

Přál jste si Bryczeka za příštího soupeře víc než Krištofiče?

Rozhodně. Tím, že jsem s ním ještě nezápasil, pro mě bude daleko větší motivací. Sedí mu, když od první vteřiny může vytvořit tlak na soupeře. To si budu muset pohlídat, narušit mu jeho plány. Já si budu chtít prosadit svoji hru.

Ta bude jaká?

Udržet to víc na vzdálenost, soustředit se na přesnější údery a nenechat ho přijít k sobě.

Je pro vás nějakým faktorem, že Bryczek Piráta ukončil, zatímco vy jste s ním odbojoval celých pět kol?

Ne, na to se vůbec nesoustředím. Mně se Robert líbil už na staredownu. Zakouslý do zápasu, soustředěný, v tunelu vypadal zlej, že chce opravdu vyhrát. To jsem u Piráta neviděl. Jasně, schytal čistou bradu, ale přišel mi s tím lehce smířený, že to zabalil maličko dřív.

Podívejte se na Bryczekovo ukončení:

Kdy k vašemu zápasu dojde?

Nevím, hned skočím za Ondrou Novotným a budu po něm chtít alespoň výhledové datum. Doufám, že co nejdřív. Klidně bych ten zápas dal teď. Samozřejmě! Hned bych šel. Ale ideální scénář bude září nebo říjen, abych stihl ještě v prosinci v O2 arenu.

V jakém teď fungujete tréninkovém režimu?

Jsem profík, takže trénuju naplno a ladím technické věci. Nebudu lhát, nějaké emoce se ve mně po dnešku odehrávají a mám chuť do toho šlápnout ještě víc. Budu ty emoce muset na tréninku vypustit.

Po Vémolovi to ale nejspíš bude bez urážek, ne?

Já doufám, že to na téhle stránce udržíme. Ukážeme fanouškům, kteří doteď byli zvyklí konzumovat nenávistný obsah plný trashtalku, že to jde dělat jinak. Naopak je motivovat, aby na sobě pracovali, ideálně je dostat do tělocvičen, aby šli v našich šlépějích.

Je pro vás osobně důležité, že to může proběhnout ve slušnosti?

Netajím se tím, že mi trashtalky nedělají dobře, zbytečně mě v osobním životě otravují. Já k polské scéně vždycky shlížel a v tomhle jsou oni dál. Jasně, Conor McGregor na chvíli celý svět MMA pobláznil, ale já si myslím, že to jde dělat i tou dobrou, sportovní cestou. Minimálně já se o to budu snažit.

Podívejte se na setkání Bryczeka s Kinclem: