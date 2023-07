Gruzínský šampion: My se Rusku nepodvolíme. Jejich první pokus jsme zastavili

Když policie za dramatických okolností zatkla Sanikidzeho na protiruské demonstraci, po internetu se v březnu rozletěla výzva za jeho propuštění. 24letého Gruzínce podpořili jeho slavní kolegové z UFC i další sportovci.

„Naše země nemůže pomáhat Rusku ve válce,“ poví přesvědčeně pro iDNES Premium.

Proto jste protestoval?

Naše vláda plánovala schválit proruský zákon, zahraniční firmy by podléhaly kontrole vlády, zda nejsou nepřátelskými agenty. Přece nesmíme dopustit, aby nás Rusové zcela ovládli. Už tak mají příliš velký vliv, jsou nepopsatelnou hrozbou. Vždycky nás využívali a ani tenhle zákon by Gruzii v ničem nepomohl. Posloužil by jen jim.