Škvor: Za MMA si vydělám lepší průměrnou mzdu. Stojí to za to? Profíci nejsme

Škvor (skóre 6-3) v sobotu na turnaji Oktagon 45 v prvním kole donutil odklepat Švéda Nermina Hajdarpašiče, když ho škrtil pomocí techniky „gilotina“, a znovu se přihlásil do mixu o titul polotěžké váhy do 93 kilogramů.

„Šel jsem po něm už před tím, nepovedlo se, ale výkonnost na to mám. Co jiného tu můžu ve 34 letech získat? Klidně bych pokračoval v kickboxu, ale v tom sportu nejsou žádné nabídky, nebo za směšné peníze. MMA je nový náboj. Zároveň je potřeba fanoušky informovat a edukovat,“ říká bývalý elitní bojovník v postojových disciplinách, který během covidu přesedlal k MMA.

Jak to s těmi fanoušky myslíte?

Vysvětloval jsem to už v podcastu na iDNES.cz, že musíme fanoušky informovat: MMA je sport. Ať není spojovaný s věcmi okolo (medializované skandály některých zápasníků mimo klec). My makáme. Chtěli bychom být profíci, jenže naprostá většina z nás nejsme. Pokud budou rozumní fanoušci a všichni ke sportu začnou přistupovat dobře, přitáhne to kvalitnější sponzory a chytnou se toho lepší lidi.

MMA vás neživí?

Neživí. Třeba o Vánocích se mi stalo, že mi sponzoři něco slíbili, ale po prohře se už neozvali. Ani mi nic nevysvětlili: „Nezlob se, my chceme jen vítěze, vypadá to lépe.“ Ne. Pak když se chci odvázat, být profík, svazuje mě to. Teď před zápasem jsem na čtrnáct dní odjel na přípravný kemp do Polska. Stál mě šedesát tisíc a pustil jsem kvůli němu všechnu svoji práci (Škvor se živí jako trenér). A kdybych prohrál...

Tak?

Všechno je k ho... Vím, že šampioni takhle nepřemýšlí. Jirka Procházka si nepoloží otázku, co když. Nemá v hlavě možnost, že by prohrál. Nepřemýšlí, co bude říkat, když prohraje. Tyhle lidi to nezajímá.

Ale?

Kdyby mě MMA zajistilo, tak to je jiný. Jenže já si zápasením vydělám lepší průměrnou měsíční mzdu (průměrná měsíční mzda v Česku dělá lehce nad 40 tisíc. Škvor pravidelně zápasí třikrát ročně, což by odhadem vycházelo na částku okolo 180 tisíc za jeden zápas. Pokud byste pak celkovou částku za všechny tři zápasy přepočítali, kolik má Škvor na měsíc, mohlo by to vycházet okolo 45 tisíc na každý měsíc, ovšem jde jen o odhad, pozn. redakce). Stojí to za to? Kdybych se věnoval trenéřině na plný úvazek, vydělám si slušné peníze. Vždyť v Praze dostávají fitness trenéři třeba 150 tisíc měsíčně. Už teď mám dobré peníze, takže jsem měl po dvou prohrách myšlenku, jestli to neposunout někam dál.

Výrazně by pomohlo, kdybyste získal titul, že?

A prozatímní teď drží Palo Langer, kterého jsem už porazil. Uvidíme, jak se to vyvine. Protože pokud by v titulovém zápase zvítězil týmový kolega Karlos Vémola, museli bychom to nějak pořešit. Máme nějaké interní domluvy, nějaký rámec fair play. Ale kdyby byla možnost, po titulu bych šel.

Jak souboj Vémola - Langer vidíte?

Padesát na padesát. Langer (skóre 12-9) je obrovskej chlap. Sice pracuje, ale k MMA přistupuje velice profesionálně a nic nepodceňuje. Vše má srovnané, soustředí se jen na zápas. Navíc je to hroznej držák. Jen tak ho neukončíte. Já jsem cítil, že jsem mu dal fakt bomby, ale on je vydržel. A já ke konci nemohl. To samé zvládl v souboji s Němce Poppeckem. Tahal za kratší provaz, ale končil nahoře a Poppeck se nemohl zvednout.

Na druhé straně?

Máte tu Karlosův wrestling, sílu a to, jak je dobrý v získávání a udržování pozic. Pokud se Karlos pilně připraví, Langera nepodcení a odjede kvalitní přípravu, sázel bych na něj.

Díky čemu by mohl vyhrát Langer?

Díky píli a odolnosti. Ta je enormní. Taky je už vážně zkušený. Bojoval s Muradovem nebo Gottvaldem na vrcholu. A je chytrý. Ajťák, no. Pomůže mu i to, že mu o nic nejde. Sice nejsi tak dravej, ale nastupuješ v psychické pohodě. Tak prohraješ, no a co? Hlavně že máš manželku, děti a spokojený život. Už to je výhra.

Vy býváte dravý?

Teď před zápasem jsem měl takové špatné myšlenky. Jsem rád, že to dopadlo výhrou. Moc jsem toho okolo dělání váhy nenaspal, ale to mám odmala. V kleci to vždycky přejde, ale den dva před zápasem mi nedělají dobře. Potřeboval bych s tím pracovat.

Jaké máte myšlenky teď?

Dobré! Výsledek roli nehraje, po zápase to z vás spadne tak jako tak. Jak je MMA divácký sport, ten tlak je jinde. Ani když jsem byl v Glory (nejslavnější kickboxerská soutěž na světě), takový tlak jsem necítil. Moc Čechů Glory nesledovalo.

Jak byste chtěl tu mysl zlepšit? Díky mentálním koučům?

Když seš dobrej, měl bys to mít srovnané sám, nebo ne? Musel by to být dobrý sportovní psycholog, abych mu věřil. Nejsem úplně zastánce práce s lidmi bez zkušeností. Ale možná ty moje myšlenky před zápasy jsou k něčemu dobré, Mike Tyson se prý taky vždycky bál a nechtěl do zápasů. Jenže vím, že spoustu lidí to odradilo a skončili s kariérou. Já myslel, že čím víc zápasů budu mít za sebou, tím to bude lepší. Jenže je to naopak. Tlak se zvyšuje.

A co to je konkrétně za myšlenky? Pochyby?

Přenáším si to na okolí. Bojím se, že ho zklamu. Ale je to přece můj boj, takové myšlenky bych mít neměl. Rodina mě bude mít ráda, ať vyhraju, nebo prohraju, že ano.

Štvanice vám ale svědčí, třetí zápas, třetí rychlé ukončení.

To teda! Je mi líto, že to byl poslední turnaj na Štvanici. Kvůli atmosféře by si zasloužila pokračování. Ale třeba se to přesune na ještě lepší místo (mluví se o fotbalovém stadionu v Bratislavě či v Praze).

Jaký to byl vlastně zápas proti Hajdarpašičovi?

No, rychlý! Jednou mě lízl, cítil jsem, že má bombu a že umí boxovat. Chtěl jsem zkracovat vzdálenost, abych se s ním v postoji nepřebíjel. I když mám postoj dobrej, v thajboxu jsem ještě lepší, takže jsem se chtěl dostat na blízko. Jednou mě dobře zapasoval, že jsem chvíli nemohl u pletiva moc pracovat, ale cítil jsem, že mu to vzalo spoustu sil a začal funět. A jakmile jsem si udělal prostor, cítil jsem, jak vadne.

Podívejte se na Škvorovo uškrcení soupeře: