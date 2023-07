Česku roste nová hvězda MMA. Játra má ze železa a opovrhuje drzouny z Anglie

Neměli spolu nic společného. Lengál i Angličan Shaqueme Rock měli v pátek své vlastní soupeře, navíc v jiné váhové kategorii. Přesto mezi nimi došlo k fyzické konfrontaci.

Během čtvrtečního oficiálního vážení se Rock do Lengála navezl nejdřív slovně, pak se začali strkat a Rock už bral do rukou i židličku.

Na jednu stranu show pro fanoušky a zrod příběhu, který jednou v budoucnu může prodat zápas. Na druhou stranu taky neslušnost a blbost, ovšem tak se Rock prezentuje od prvního dne, co podepsal smlouvu s Oktagonem.

Zatím stihl urazit většinu bojovníků lehké váhy do 70 kilogramů, připsat si jednu remízu a nakonec v pátek i první výhru nad Janem Malachem.

Pro Oktagon je zlatým dolem před chystanou expanzí do Velké Británie i kvůli svému příběhu: mnoho let strávil na útěku před zákonem, když ho neprávem obvinili z ozbrojeného vloupání, umí mluvit, MMA mu jde dobře. Od Oktagonu si už vysloužil i dokument o životě, skoncování s kariérou drogového dealera a o nápravě.

„Rock je odpad,“ tvrdí Lengál. „Nerozumím, že ho prezentují jako takový příběh. Nelíbí se mi, jak se chová. Já na váze nemohl skoro ani stát, sotva jsem vydržel, zaléhaly mi uši, když jsem se podíval nahoru, motala se mi hlava. A oni mě posadili k němu. Začal na mě mluvit a strkat do mě. Tohle se nedělá. A ta židle? Nejsme v hospodě, někam jsme ten sport posunuli a tohle je hanba.“

Vladimír Lengál Shem Rock (vpravo) a Jan Malach

Lengál zápasí v pérové váze do 66 kilogramů, teoreticky by se utkat mohli, ale v nejbližší době se to asi nestane: „Já bych mu držku rozbil rád, ale nechci s ním mít nic společného. Chci titul ve své váze. A jeho zmlátí kluci v 70. Až bude něco znamenat, můžeme se bavit. Teď mě vůbec nezajímá.“

Jestli Lengála příliš neznáte a přijde vám, že o titulu mluví předčasně, není to až tak divné. V profesionálním MMA působí teprve od roku 2021, doteď proplouval spíš pod radarem zájmu.

Za sebou toho už ale má mnoho. Především v postojových disciplínách, stal se mistrem České republiky v kickboxu i boxu, jen loni stihl celkem dvanáct zápasů (!) a jedenáct z nich vyhrál. Prohrál pouze s elitním Václavem Sivákem, přičemž duel přijal pouze tři dny předem, aby zachránil galavečer.

Z dvanácti loňských zápasů byly tři v MMA včetně vítězství nad výborným Slovákem Karolem Ryšavým. Oktagon Lengála loni vyhlásil zápasníkem roku.

V pátek si připsal už druhou letošní výhru - nad Brazilcem Deigou Scheckem. Ale byla to fuška. Scheck Lengála kopem na játra málem ukončil.

„Měl jsem co dělat, abych to rozdýchal. Nesměl jsem to dát znát,“ přiznal Lengál.

Oklepal se a Schecka nakonec zničil kopem kolene na hlavu.

Podívejte se na ukončení Vladimíra Lengála:

Skóre v MMA si vylepšil na 5-1 a vysloužil si bonus pět tisíc euro (přes 120 tisíc korun)

Na otázku, zda si uvědomuje, že se z něj stává hvězda, odpověděl radostně: „Já doufám!“

Ještě letos chce dojít k titulu pérové váhy, o který se právě v sobotu utkají šampion Maté Sanikidze a vyzyvatel Losene Keita, který drží prozatímní titul pérové váhy a titul v lehké váze.

„Snad se cesta bude krátit. Další zápas bych chtěl s někým v top pětce (Lengál je momentálně 11., ale po páteční výhře se ještě posune). Líbil by se mi třeba zápas s Kubou Dohnalem, který je na třetím místě,“ přeje si.