Jak se opět bučelo na Vémolu. Odveta s Véghem? Nejspíš na fotbalovém stadionu

Hladce oholený, bez šrámů, v nažehlené bílé košili. Karlos Vémola na tiskové konferenci rozhodně nepůsobil tak, že má za sebou jeden z nejtěžších zápasů kariéry. A přece. V souboji s Argentincem Lucasem Alsinou se dostal ve druhém kole na lopatky. Do pozice, kterou v kleci poznal jen zřídka. Nakonec však souboj jasně ovládl. „Chápu lidi, co bučeli, měli na to právo. Sám od sebe jsem čekal lepší výkon. Ale soupeř fakt nebyl vůbec špatný,“ říkal po turnaji na pražské Štvanici.