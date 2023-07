Vémolův podivný tygří problém vyřešen. Zápasník zaplatil pokutu

„Celé věci lituju,“ stojí v policejním protokolu, do kterého měly Lidové noviny možnost nahlédnout.

Teoreticky mu hrozilo i vězení, ovšem na konci června státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil. Vémola musí „pouze“ zaplatit dvě stě tisíc korun na pomoc obětem trestných činů, a pokud v dalších dvou letech nespáchá další přečin, případ se tím uzavřel. Jedna z tygřic mu navíc zůstala.

Jak se však ke zvířatům dostal? Jak se mu podařilo chráněného tygra zaregistrovat? Co udělal s druhým mládětem a dostal za něj zaplaceno? Několik otázek s minimálně podivným vysvětlením.

Vémola v policejním protokolu tvrdí, že zvířata získal darem od neznámého muže. Popsat ho dokázal pouze na padesát let s dodatkem „určitě světský“. Muž mu údajně tvrdil, že mláďata jinak utopí a že si buď vezme obě, nebo žádné. K nezákonnému předání mělo dojít okolo června 2022 v Praze.

Jedno mládě si Vémola nechal, dokonce mu díky známosti zařídil papíry. „Zákonnost držení dokládal registrací jeho a jeho údajných rodičů. Ale policie odebrala vzorky srsti zvířat a z DNA pak na základě znaleckého posudku vyšlo, že udávaná zvířata žluto-černého zbarvení nikdy nemohla být rodiči Antonie Ramby (jméno tygřího mláděte). Její původ tak neprokázal,“ píše web Extra.cz, který o kauze informoval jako první.

Druhé mládě Vémola – opět nezákonně – předal do rukou svého kamaráda T. L. (redakce LN jeho jméno zná, ale rozhodla se ho nezveřejnit). Ale ten si výchovu tygra po čase rozmyslel, a tak mládě nakonec skončilo u Patrika Pejchy.

Tady vznikl další spor. Vémola Pejchu osočil, že ho kvůli tygrům udal policii, Pejcha reagoval veřejnou výzvou k zápasu s tím, že mu bojovník dluží peníze. Policie proto zjišťovala, zda jde o peníze za tygra.

„Je pravdou, že jsem od Patrika Pejchy obdržel částku ve výši 145 000 korun, avšak tato částka nebyla za to, že by si převzal tygra,“ stojí v policejním protokolu. Vémola tvrdí, že šlo o sponzorský dar, za což měl mít Pejcha přístup do Vémolovy šatny na galavečerech MMA či do rohu ringu pro boxerský zápas se zpěvákem Marpem (květen 2022).

Pak se oba nejspíš rozkmotřili.

„Celá situace nás mrzí. Nedělal jsem to proto, že bych chtěl porušovat zákon, ale chtěl jsem zachránit zvíře,“ uvádí Vémola na konci protokolu z 30. května.

O víkendu podmíněné zastavení trestního stíhání okomentoval pro CNN Prima News: „Antonia Ramba (jedno z tygřích mláďat) je v péči ve Vémolandu. Hned na začátku případu jsem přiznal, že jsem si pořídil tygry i přesto, že jsem měl povolení jen na chov lvů. Zaplatit pokutu mi nevadilo. Šlo mi o to, aby Antonia Ramba zůstala u nás. A konečné vyšetření veterinární správy bylo, že za půl roku nenašli pro Rambu lepší podmínky.“

Redakce Lidových novin Vémolu požádala o vyjádření, ale zápasník nereagoval. Komentář odmítla poskytnout i organizace Oktagon, pod níž má mít Vémola koncem července další zápas na pražské Štvanici.