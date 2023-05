Kincl se smál: Manželka mi teď zkontroluje rozkrok. Čím ho naštval Vémola?

Rozdával úsměvy, ochotně vyprávěl. A když se mezi novináři rozeznělo telefonní vyzvánění – omšelá hitovka YMCA od Village People – začal se do rytmu vrtět na židli.

Přitom na hodinách svítilo 1:30. Čas, kdy Patrik Kincl už běžně dávno spí. Vždyť má doma dvouletou dceru Anežku. Tentokrát se mu ale na kutě nechtělo. Divíte se?

Tak jak vám teď je?

Nejsem rozbitej, nebyla to dřina. Ale ten zápas mě sr..., jsem z něj otrávený, z mého pohledu to byla nuda. Přitom měl potenciál. Myslím, že já i lidi si zasloužili lepší podívanou. Koukal jsem na rozhodčího, zda do toho nezasáhne, ale nic.

Výhra hřeje, ne?

Jasně, uspokojuje mě, že jsem Karlose zbil a že vypadal hrozně. Ale cítil jsem se na lepší výkon, než který jsem předvedl. Chtěl jsem Karlose trefit. Víte, ta první porážka před pěti lety pro mě byla těžká, nerad prohrávám, špatně to snáším. Chtěl jsem odvetu, ale nevypadalo to, že se uskuteční. Pořád mi to lidi připomínali. Měl jsem strach vyjít z baráku, abych nepotkal někoho, kdo se chce k tomu zápasu vracet. Otevřel jsem sociální sítě, kde mi fanoušci psali: Rozbij ho, znič ho, doufám, že ho zakopeš... Jsem rád, že je odveta za námi.

Byl Vémola jiný než v prvním zápase? Viděl jste u něj nějaký posun?

Posun ve lhaní. Říkal, že mi po zápase podá ruku, ať to dopadne jakkoli. Nepodal. No, nepřijde mi, že se v MMA za poslední roky nějak posunul, spíš jsem se posunul já. Byl jsem zabejčený, ubránil jsem se. Karlos je jednostranný zápasník, má jedinou taktiku, nemá kam jinam sáhnout.

Kdy vám bylo v zápase nejhůř?

Občas jsem byl na kolenou, a když jsem vstával, cítil jsem, že kdyby mě chytil, byl by to průšvih. Na podlaze byla krev, trochu to klouzalo, hledal jsem stabilitu. Věděl jsem, že musím hned nahoru. Když Karlos chytl pozici, cítil jsem, jak je jeho síla je obrovská. Ale u stěny jsem se cítil nedobytný jak sejf. Neměl mě čím překvapit. Říkal jsem si: Fajn, tak domácí úkoly jsem si splnil. Celou dobu jsem byl přesvědčený, že ten zápas vyhraju. Efektivní striking je víc než clinching. Ale něco mě mrzí.

Ano?

Že Karlos tady na tiskovce není, vykašlal se na to. Ani ruku mi nepodal.

Hned po zápase jste vyzval k souboji Atillu Végha, který se má ještě letos utkat právě s Vémolou.

Karlovi bychom ten zápas vzali, ne? (s úsměvem se obrátí na promotéry Ondřeje Novotného a Pala Nerudu) A teda pánové, co vy jste udělali s tímhle zápasem, to promo kolem, jsem nepochopil. To bylo něco. Teď se budu tak rok vracet v rozhovorech jen k zápasu s Vémolou.

A na co se těšíte v nejbližších dnech?

Těším, se, až s manželkou zkontrolujeme, jak jsem ustál asi těch deset úderů na kule, co jsem dostal. Snad je všechno v pohodě. Minulý týden jsme doma lehounce nadhodili téma druhého dítěte, tak bych nerad, abych na tento zápas nakonec vzpomínal smutně... A mám v šatně bílý jogurt s granolou a rybízovým džemíčkem, těším se, až ho do sebe pošlu.

Dovolená bude?

V pondělí se chystám vyrazit s manželkou a dcerou na pobyt do Nového Města na Moravě. Jedeme spolu s Kozmičovými. (zápasník David Kozma s rodinou) To bude relax. No, ale teď už můj tým určitě začíná zahřívat bar.

Dáte si také něco?

Nene, jsem abstinent, nezapíjel jsem ani narození dcery. Ostatní to zvládnou i za mě.