Karlos se vrátí ještě silnější. Prohry ke sportu patří, píše hrdá Vémola

„Můj manžel Karlos Terminátor Vémola se vždy snaží dát do svých zápasů všechno. Jeho odvaha, bojovnost a snaha z něj dělá opravdového bojovníka,“ píše třiatřicetiletá Lela Vémola na Instagramu.

Je podle ní důležité si uvědomit, že prohry ke sportu patří a jsou neodmyslitelnou součástí cesty k úspěchu. „Hlavně po všech kauzách a ubližování naší rodině ze strany třetích osob, které předcházelo tomuto zápasu,“ pokračuje bývalá playmate s tím, že její muž má potenciál poučit se z prohry a vrátit se ještě silnější do dalších zápasů.

„Jeho odhodlání a vytrvalost jsou obdivuhodné a slouží jako inspirace pro ostatní bojovníky. Vím, že můj muž najde v sobě sílu a motivaci, aby pokračoval ve svém tréninku a připravil se na další příležitost, kde bude mít možnost ukázat svůj potenciál,“ píše bývalá slovenská playmate.

Jeho nezlomná vůle a odhodlání ho budou provázet na jeho cestě k úspěchu. Jsem jeho hrdá manželka a stojím při něm v každém kroku jeho kariéry bojovníka. Jsme rodina a jsme úžasní i tím, jak se budeme vždy navzájem podporovat a stít při sobě,“ dodala Vémola.

Sedmatřicetiletý Karlos Vémola odcházel v sobotu z O2 areny po prohře s Patrikem Kinclem v mizerné náladě. Na Instagramu se den poté vypsal ze svých pocitů.

„Dlouho očekávaný zápas je za námi a nevyšel podle mých představ. Patrik je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo. To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kilo, už opakovat nebudu. Žádné další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci. Moje tělo už to prostě nedává, to je fakt,“ napsal mimo jiné bojovník ve vzkazu svým fanouškům.

Omluvil se také za to, že nedorazil na pozápasovou tiskovou konferenci. „Bohužel to moje oči v zápase dost odnesly a musel jsem rovnou do nemocnice na vyšetření. Kdo mě zná, tak ví, že respektuji soupeře a dokážu i po prohře plnit své povinnosti, ale zdraví bylo přednější,“ vysvětlil.

Lela Vémola a její manžel Karlos se poznali před šesti lety na sociálních sítích. Sportovec, který se netají tím, že miluje plastikové blondýny se silikony, modelku oslovil jako první. Mají spolu syna Rockyho a dceru Lili. Zápasník má z předchozích vztahů ještě syna Carlose a dceru Sky.

Rodák z Olomouce a Slovenka pocházející ze Žiliny se zasnoubili v roce 2020. Pár měsíců předtím se řešila Vémolova nevěra, kvůli které od něj Ceterová i s dcerou na čas odešly. Vzali se v červenci 2022, oddával je herec Jiří Krampol. Nevěsta dostala jako svatební dar opici.