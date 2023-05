Moje kariéra ještě neskončila, varuje Vémola. Végh hlásí: Myslím na tebe

„Dlouho očekávaný zápas je za námi a nevyšel podle mých představ. I když dost lidí říkalo, že jsem to vyhrál, tak teď je to jedno, protože jsem to měl ukončit a nenechat nikoho na pochybách,“ vyťukal v neděli večer své pocity na Instagram.

„Do pátého kola jsem šel s tím, že vedu. Kdybych věděl, že to tak není, nastoupil bych do posledního kola jinak a klidně bych riskoval i to, že se nechám knockoutovat. Patrik je šampionem, tak to prostě je. Pokud chcete šampiona porazit, musíte ho přejet nebo ukončit, a to se mně bohužel nepovedlo.“

Co na tom, že Vémola drtil Kincla na pletivu. Jeho pokusy o takedown vyšly naprázdno. Mezitím mu Kincl cupoval obličej ostrými lokty. Ne, na ikonu českého MMA nebyl hezký pohled.

Zmuchlaná tvář, namísto očí jen škvírky a nos jak píchnutý balon. Možná vás také napadlo: S tímhle by měl dost práce i Bohdan Pomahač.

Tolik chtěl být dvojnásobným šampionem Oktagonu. Tolik své vizi obětoval. Držel krutou dietu, aby splnil váhový limit 84 kilogramů. Když si v pátek ráno stoupl zcela vyprahlý na váhu a ta ukázala 83,7, mohl zapumpovat pěstmi. Dal to. Ale za jakou cenu?

„To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84, už opakovat nebudu, Do téhle váhy se vracet nechci. Žádné další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci. Moje tělo už to prostě nedává, to je fakt,“ pokračoval ve vzkazu fanouškům na sociální síti.

Patrik Kincl, staronový šampion střední váhy Oktagonu, zmínil, že nechápe, proč Vémola nedorazil po turnaji na tiskovou konferenci. V Oktagonu je totiž zvykem, že na noční tiskovku přijdou vždy oba aktéři hlavního zápasu.

„Mrzí mě, že jsem nedorazil na pozápasovou tiskovku, ale bohužel to moje oči v zápase dost odnesly a musel jsem rovnou do nemocnice na vyšetření. Kdo mě zná, tak ví, že respektuji soupeře a dokážu i po prohře plnit své povinnosti, ale zdraví bylo přednější,“ vysvětlil Vémola.

Otázka zní: Co dál, Karlosi? Původně měl bijec z Měchenic v plánu na konci roku odvetu s Attilou Véghem. Toho sice vyzval k souboji přímo v kleci Patrik Kincl, ale slovenský veterán zbrojí dál na Vémolu.

„Dávám ti šanci, aby ses vrátil silnější. Myslím na zápas nás dvou, takže se dej do kupy. Ani ty ani já nejsme staré železo, uvidíme se v prosinci. Nezapomínej, že jednou nahoře, jednou dole,“ vzkázal Végh, jenž Vémolovi nadělil v listopadu 2019 potupné K.O.

Nyní Vémola regeneruje v obležení manželky Lely, dětí a zvířat. Na boj nemá pomyšlení. Ale sám dobře ví, že i kvůli svému okázalému způsobu života musí zápasit, musí vydělávat. „Moje kariéra ještě neskončila. Mám s Oktagonem už domluvené zápasy a ty určitě dodržím, jsem přece jenom šampionem polotěžký váhy. Co bude dál, to se uvidí. Vše si ještě v klidu promyslím.“

Takže brzy na viděnou, Terminátore.