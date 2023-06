Terminátor se vrací. Vémola bude zápasit už v červenci na Štvanici

Tradiční MMA turnaj na Štvanici se letos poprvé uskuteční ve dvou dnech - v pátek i v sobotu. A na sobotním galavečeru se představí také Karlos „Terminátor“ Vémola, který přiznává, že právě pražský turnaj pod otevřeným nebem je jeho nejoblíbenější.

Sedmatřicetiletý bijec v květnu podlehl na body Patriku Kinclovi, jenž tudíž obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu. Vémola měl zmuchlaný obličej, na pravé oko nejspíš vůbec neviděl. Nyní už je ale fit.

Ve čtvrtek navštívil zápas fotbalové baráže mezi Příbramí a Pardubicemi (0:2). K vidění byl na proslulém balkonku spolu s Jaroslavem Starkou, Ivo Rittigem či Franzem Strakou. A pozvolna se začíná připravovat na další MMA souboj.

Na Štvanici se utká se soupeřem, jehož jméno zatím organizace neprozradila, v domluvené váze. Určitě ne ve střední divizi do 84 kilogramů, do níž hubnul kvůli bitvě s Kinclem. „To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84, už opakovat nebudu. Do této váhy se vracet nechci. Žádné další hazardování s vlastním zdravím,“ uvedl první Čech v UFC.

Na podzim chce Vémola vyzvat vítěze titulového souboje polotěžké váhy mezi Alexanderem Poppeckem a Pavolem Langerem (17. června v Oberhausenu) a pestrý rok (a možná i kariéru?) by rád zakončil odvetou s Atillou Végem v 02 areně.

Na letošní Štvanici bude mít svůj zápas rovněž Belgičan Losene Keita, šampion lehké váhy a prozatímní šampion pérové váhy, a také Slovák Ivan Buchinger. I jejich soupeři se teprve řeší.

Dvojnásobný šampion Buchinger se představil naposledy před rokem na Oktagonu 33 ve Frankfurtu, kde v bitvě s Keitou přišel o pás šampiona lehké váhy. Poté dlouho laboroval se zraněním. V jaké se vrátí formě?